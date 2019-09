Temptation Island Vip: Elga e Conversano, volano i coltelli nella notte

Elga Enardu e Giovanni Conversano, volano i coltelli nella notte di Temptation Island Vip: l’ex tronista attacca Serena. Interviene la gemella e lui replica durissimo: “Conosco tutti gli scheletri nell’armadio che avete e li tiro fuori”

Volano i coltelli tra Giovanni Conversano ed Elga Enardu durante la puntata di Temptation Island Vip che ha visto protagonista Serena, che proprio con Conversano, anni fa, visse una turbolenta storia d’amore sbocciata a Uomini e Donne. Tutto è cominciato quando il compagno di Giada Pezzaioli, vedendo l’ex avere atteggiamenti confidenziali con un tentatore nel reality delle tentazioni, si è scagliato su di lei, con delle Stories molto dure su Instagram. A quel punto è intervenuta, sempre sul social, la gemella Elga che ha dato dello “sfig…. to” a Giovanni, provocandone una reazione che farà sicuramente discutere.

Elga replica a Conversano

“Amico mio ti sei liberato di un peso, sorridi invece di piangere, stai tranquillo”, ha detto Conversano rivolgendosi a Pago, l’attuale compagno di Serena, molto provato a Temptation Island Vip per aver visto la Enardu vicina a un tentatore. Questo è avvenuto dopo che Giovanni già si era scagliato contro l’ex. Sulla questione è dunque intervenuta la gemella Elga: “Vi chiedo la cortesia di ignorare le storie di quel povero sfig…to che cerca ancora di grattare un po’ di visibilità grazie a Serena. Vi chiedo di non commentare, perché è quello che vuole. Per quanto mi riguarda non andrò a vedere il contenuto, non mi interessa e non giratemi niente.” A questo punto Conversano è esploso.

Conversano contro le Enardu

“Capisco, capisco che purtroppo è costretta a difenderla” esordisce Conversano che poi aggiunge parole che non si riesce ben a capire se siano rivolte a Elga o a Serena. Ma sicuramente se ne comprende il significato: “Adesso è uscita la voce, prima stava nella cuccia. Mo parla pure. Ma chi la conosce questa? Si mette davanti alle telecamere quando cerca di fare qualcosa per vedere se la riprendono…. Deve stare al suo posto, non deve neanche parlare, perché se parlo io fa la stessa figura che stiamo vedendo ed è meglio che io non parlo”. Le parole più dure sono arrivate in seguito.

“State al vostro posto e non vi permettete di parlare di me perché vi faccio tremare i muri della casa”

“State al vostro posto, non andate oltre perché io conosco tutti gli scheletri nell’armadio che avete e li tiro fuori. Per il momento non li ho tirati fuori per il rispetto di quelle persone che oggi hanno famiglia. Ma conosco tutto, fatti, momenti e circostanze, realmente accadute. Quindi state al vostro posto e non vi permettete di parlare di me perché vi faccio tremare i muri della casa”.