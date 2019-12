Serena Enardu e Alessandro oggi, come stanno davvero le cose dopo Temptation

Serena Enardu e il tentatore Alessandro Graziani, le news dopo Temptation Island Vip: cosa succede oggi

Serena Enardu e Alessandro oggi continuano a essere tra i più seguiti dopo Temptation Island Vip, in tanti infatti si domandano ancora come stiano le cose fra i due. Effettivamente per molte settimane sia Serena sia Alessandro hanno mantenuto vivo un certo mistero sul loro rapporto, seppure fosse chiaro che non fossero fidanzati. Eppure, il rispondere a metà aveva lasciato accesa qualche speranza in chi vorrebbe vederli insieme. Durante un’intervista al magazine di Uomini e Donne, Alessandro sembrava propenso a cominciare una frequentazione con Serena, ma allo stesso tempo ha detto di volerle dare lo spazio che necessitava. Chiudere la relazione con Pago, seppure sia stata una decisione sua, non è stato comunque semplice per Serena.

Temptation Island Vip, Alessandro Graziani e Serena Enardu stanno insieme? Parla l’ex tentatore

Ma adesso che sono passati due mesi dalla fine delle riprese, ci sono news su Serena e Alessandro dopo Temptation? La risposta è sì e sono arrivate direttamente dai loro profili Instagram. Ieri Alessandro ha risposto alle domande dei fan e alcune erano sulla sua avventura nel reality show. Sull’esperienza a Temptation Island Vip come tentatore, il pallavolista ha detto: “Bellissima, tornassi indietro lo rifarei mille volte”. Poi qualcuno gli ha chiesto se è preso da qualcuno in questo periodo e lui ha risposto in maniera negativa. A questo punto c’è stato chi ha chiesto direttamente di svelare il mistero e dire se sta insieme a Serena oppure no. Lui ha risposto, stavolta senza girarci troppo intorno: “Pensavo fosse già chiarita la cosa. No, non stiamo insieme”.

Serena Enardu e Alessandro Graziani news, finalmente tutta la verità dopo Temptation Island Vip

Tuttavia, tra loro è rimasto un buon rapporto, infatti quando hanno domandato all’ex tentatore se sente Serena, lui ha risposto così: “Certo, perché non dovrei”. Casualmente, oggi anche Serena Enardu ha risposto a chi le ha chiesto se frequenta qualcuno in questo momento. La risposta? Un secco “no”.