Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto: l’annuncio del costumista

Perché Giovanni Ciacci ha deciso di lasciare Detto Fatto su Rai 2

Brutta notizie per tutti gli appassionati di Detto Fatto. Giovanni Ciacci ha deciso di lasciare il programma di Rai 2. Dopo aver ottenuto la popolarità proprio grazie al factual show Rai, il costumista ha scelto di intraprendere nuove strade lavorative. In realtà già lo scorso anno Ciacci era sul punto di andare via ma è rimasto per un altro anno, accanto alla nuova padrona di casa Bianca Guaccero. Con la quale Giovanni ha sempre avuto un ottimo feeling, così come con le precedenti conduttrici Caterina Balivo e Serena Rossi. Lo stylist, che si è fatto conoscere anche come concorrente di Ballando con le Stelle 2018, ha dato l’addio alla trasmissione su Instagram, con un post breve ma toccante.

L’annuncio di Giovanni Ciacci su Detto Fatto

“Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle…Sono stati anni bellissimi a Detto Fatto ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade. Ciao Detto Fatto, ti ho voluto tanto bene”, ha scritto Giovanni Ciacci su Instagram. Al momento il 48enne non ha svelato i suoi nuovi progetti lavorativi ma è probabile che ci sia un passaggio effettivo a Mediaset. Già da mesi Ciacci è uno degli opinionisti di Pomeriggio 5 e Live-Non è la d’Urso e nella prossima stagione televisiva potrebbe avere uno spazio maggiore su Canale 5.

Detto Fatto: i cambiamenti da settembre 2019

La nuova edizione di Detto Fatto ripartirà su Rai 2 a settembre. Bianca Guaccero è confermata per il secondo anno consecutivo alla conduzione ma non mancheranno i cambiamenti. Oltre all’assenza di Ciacci, il programma avrà una durata minore per lasciare spazio ad un nuovo show condotto da Stefano De Martino. Inoltre Detto Fatto dovrà fare i conti con un consistente taglio del budget imposto dal direttore di rete Carlo Freccero.