Detto Fatto non va più in onda: motivo e news sulla conduttrice

Detto Fatto non va più in onda: il programma di Rai 2 va in vacanza! News sulla prossima stagione e sulla conduttrice

Venerdì 10 maggio si è conclusa la stagione di Detto Fatto. Lo scorso settembre il programma di Rai 2 è tornato con un nuovo volto, quello di Bianca Guaccero. Il format le è stato lasciato in eredità da Caterina Balivo che è passata su Rai 1 con Vieni da me. La Guaccero, che ha conquistato in poco tempo i telespettatori più affezionati, ha anche ringraziato la collega durante l’ultima puntata. Da oggi, lunedì 13 maggio, Detto Fatto non andrà più in onda ma tornerà a settembre come ha confermato il direttore di Rai 2, Carlo Freccero. La notizia è arrivata proprio durante l’ultima puntata della trasmissione, quando Freccero è arrivato a sorpresa negli studi di Mecenate, a Milano, e si è complimentato con la conduttrice. La data ufficiale di rinizio del programma c’è ed è il 9 settembre, ma Bianca Guaccero rimarrà? Sono molto alte le probabilità di vederla di nuovo al timone del programma.

Detto Fatto: cosa sappiamo della prossima stagione e Bianca Guaccero torna?

Dopo diversi anni al timone di Detto Fatto, lo scorso settembre Caterina Balivo ha lasciato per dedicarsi a Vieni da me. La scelta della rete è poi ricaduta su Bianca Guaccero, che così ha aggiunto al suo lavoro di attrice a cantante, anche la conduzione. “Sei arrivata in punta di piedi“, ha detto Giovanni Ciacci durante l’ultima puntata. Ed è stato proprio così, con le sue gaffe, la sua simpatia e la sua bravura, la Guaccero ha radunato sempre più consensi, tanto da farla tornare anche nella prossima stagione? Sembra molto alta la probabilità di vederla, anche se per ora non c’è una conferma ufficiale. Alcuni dubbi però rimangono sul nuovo orario: un “problema” è rappresentato dal programma della Balivo (lo scontro diretto tra le due trasmissioni ha tolto pubblico ad entrambi gli show) e il nuovo progetto tv di Stefano De Martino, che dovrebbe rientrare nella fascia oraria del primo pomeriggio, iniziano proprio alle 14, orario di apertura di Detto Fatto.

Detto Fatto a rischio a gennaio: Freccero cambia idea

Se Detto Fatto è confermato per il ritorno il prossimo 9 settembre, lo scorso gennaio si parlava di chiusura, causa budget risicato. Un problema che lo accomunava, come possiamo ben ricordare, a Il Paradiso delle Signore (qui gli attori confermati per la prossima stagione), la soap Rai che, dopo un definitivo stop, è stata rinnovata per altri due anni, almeno fino al 2021.