Il Paradiso delle Signore attori confermati, Tersigni: “Tengo a Vittorio”

Il Paradiso delle Signore non chiude più. Tutti gli attori confermati per la prossima stagione

Il Paradiso delle Signore non chiude più. Dopo la notizia che ha disturbato molti telespettatori, la Rai è finalmente arrivata ad una decisione definitiva. La soap daily, infatti, ci sarà fino 2021 ed almeno per altri due anni vedremo di nuovo i personaggi che tanto abbiamo amato e seguito. Dopo la reticenza iniziale del pubblico, al quale non erano piaciuti gli addii di Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno, la nuova storia con al centro Vittorio Conti è finalmente decollata, registrando un buonissimo successo per il primo pomeriggio targato Rai 1. Tv, Sorrisi e Canzoni rivela in anticipo gli attori che ritroveremo nella prossima stagione, tra i quali spiccano i nomi di Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi. Questi tre attori ci saranno senza dubbio, mentre non ne sono sicurissimi Giorgio Lupano e Luca Capuano. Sulle pagine del settimanale vengono riportati anche i commenti di gioia e felicità dei protagonisti. Tra i più amati c’è senza ombra di dubbio, proprio Tersigni.

Il Paradiso delle Signore: il commento di Alessandro Tersigni

Dopo l’addio al set e al suo personaggio, Alessandro Tersigni si dice felice della scelta di far continuare la serie. Il suo Vittorio Conti avrà un futuro all’interno della soap. A Tv, Sorrisi e Canzoni, l’attore ha commentato: “Ci siamo dati appuntamento per le riprese ad agosto. Per fortuna è stato solo un arrivederci e non un addio come avevo scritto su Instagram qualche settimana fa. Non vi dico la mia felicità quando il nostro produttore mi ha chiamato per dirmi: “Guarda il tuo Vittorio è ancora vivo“. L’attore cerca anche di giustificare giustamente gli ascolti bassi dei primi mesi: “Bisogna sempre ricordare che un anno di rodaggio va necessariamente messo in conto e abbiamo avuto contro un avversario tostissimo come Maria De Filippi“.

Farnesi torna al 100% nella prossima stagione, insieme a lui Vanessa Gravina

Vanessa Gravina e la sua Adelaide e anche Roberto Farnesi con il personaggio di Umberto Guarnieri torneranno al 100% nei prossimi episodi. Non sono ancora sicuri, invece, Giorgio Lupano e Luca Capuano che però si dicono felici per i lavoratori come falegnami e costumisti e anche curiosi di sapere come gli sceneggiatori continueranno le varie storie e dunque le nuove trame.