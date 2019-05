Giovanni Ciacci torna single e spiega perché ha la barba blu

Giovanni Ciacci e Damiano Allotta: storia d’amore al capolinea

Secondo quanto riportato in un’intervista rilasciata da Giovanni Ciacci a ilfattoquotidiano.it, sembrerebbe essere arrivata al capolinea la storia d’amore tra Damiano Allotta e Giò Giò. Tempo fa Ciacci ai microfoni di Nuovo TV aveva voluto raccontare tutti i dettagli della sua relazione con Damiano: un amore che procedeva a gonfie vele, tra foto su Instagram, viaggi e dediche romantiche. I due si erano conosciuti mesi prima in un locale sotto casa di Ciacci a Milano. Allotta quando ha visto Giò Giò gli ha subito mandato un bigliettino al tavolo e da quel momento sono diventati inseparabili.

Giovanni Ciacci di nuovo single

A distanza di mesi da quell’intervista, tra i due però sembra essere tutto finito. Lo ha dichiarato Giovanni stesso in una intervista rilasciata a ilfattoquotidiano.it: “Damiano non è più il mio fidanzato”. Ha poi raccontato: “Pensavo fosse amore, invece era un calesse, succede nella vita. Avevamo stili e modi di vita completamente diversi. Supererò anche questa. Quest’anno ho avuto grandi soddisfazioni come il successo di Detto Fatto e del libro La Contessa, ma anche grandi dolori come la fine della storia con Damiano e il fatto di non aver potuto fare Ballando”.

Giovanni Ciacci: perchè ha la barba blu

“Non puoi spiegare il blu, se non hai il blu dentro di te” ha scritto Giovanni Ciacci qualche mese fa su Instagram. Diventato un’icona della televisione, Giò Giò ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di tingere di blu il suo pizzetto. “Mi sono fatto il pizzetto blu perché mi piace vendere sogni. Il blu è il colore dell’infinito, della notte profonda, della mattina. Il blu è vita!“. Ha poi ammesso di curarlo molto e di ritoccarlo ogni due giorni perché ha bisogno di molta manutenzione. Il blu che dona la sfumatura al suo pizzetto porta il nome di “Blue Capri”, ed è composto da polvere di lapislazzuli persiani, una nuance molto particolare e pregiata che diventa di colore cobalto.

La reazione di Loredana Bertè

Ciacci ha poi voluto specificare come la sua idea di colorare il suo pizzetto di blu sia nata da una voglia di libertà, facendo riferimento anche al nuovo disco “LiBerté” della sua amica Loredana Bertè. In una intervista a TgCom24 ha infatti ammesso che quando la Bertè lo ha visto “dal palco dell’ultimo concerto ha molto gradito la cosa e mi ha urlato “il mio Barbablù!‘”