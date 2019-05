Giovanni Ciacci contro Malgioglio: “Nessun fidanzato, vive di gossip”

Cristiano Malgioglio attaccato da Giovanni Ciacci: le nuove parole dello stilista di Detto Fatto

Giovanni Ciacci ha fatto nuove critiche a Cristiano Malgioglio. Tra stylist e opinionista del Gf non corre buon sangue: cercano sempre l’occasione buona per punzecchiarsi a vicenda. E, bisogna ammetterlo, lo fanno simpaticamente. Divertono con i loro commenti e, questa volta, Ciacci ha voluto parlare del presunto fidanzato di Cristiano Malgioglio alle pagine di Nuovo Tv. Il paroliere è davvero impegnato sentimentalmente? Ciacci ha i suoi dubbi: crede che, se davvero fosse fidanzato, sarebbero state diffuse foto dei due insieme o sarebbero emerse delle notizie riguardanti i loro progetti futuri.

Il fidanzato di Cristiano Malgioglio? Secondo Ciacci forse non esiste

Ecco cos’ha detto Giovanni Ciacci su Cristiano Malgioglio a Nuovo Tv: “Perché lui non ce l’ha! Lui dice che ha un fidanzato irlandese, ma nessuno lo ha visto. Non si è mai vista una foto di un fidanzato, non mi sembra che abbia mai dichiarato di convivere con nessuno o di volersi sposare. Non capisco da dove nasca tutto questo. Forse è geloso […]. Malgioglio è ossessionato da me. Forse noi siamo le nuove Gina Lollobrigida e Sophia Loren: rivali in eterno”. Procede invece a gonfie vele la storia di Giovanni Ciacci e Damiano Allotta: il critico di moda di Detto Fatto ha rivelato che vorrebbe anche un figlio.

Giovanni Ciacci gossip: le ultime novità sul rapporto con Damiano Allotta

“Io e il mio fidanzato facciamo una vita normale – ha raccontato Ciacci –. Conviviamo, andiamo in vacanza, usciamo insieme. Ma non ci facciamo nessuna pubblicità. Semplicemente viviamo la nostra storia. L’amore è bello e ognuno lo vive come vuole. Si può camminare mano nella mano o tenerlo segreto. L’importante è che l’amore ci sia!”. Ha poi lanciato un’ultima frecciatina al vetriolo a Malgioglio, tirando in ballo anche le sue gonne (l’ultima mostrata al Grande Fratello aveva un preciso significato): “Malgioglio vive di gossip. Lo contraddicono i fatti. Va in giro con le gonne colorate di tutte le lunghezze”.