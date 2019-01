Giovanni Ciacci: “Voglio diventare padre”, poi il paragone tra Belen e la Marini

Giovanni Ciacci mette a paragone Valeria Marini e Belen: la Rodriguez? Arriva un appunto sul suo modo di fare

Giovanni Ciacci e Valeria Marini sono da sempre legati da un profondo sentimento di affetto e amicizia. Del bene e della stima che lui prova per la showgirl, proprio recentemente, il celebre opinionista di Detto Fatto ne ha parlato in un’intervista pubblicata nell’ultimo numero del settimanale Oggi (dove ha solo speso belle parole nei confronti dell’amica). Valeria Marini? “Lei è la nostra ultima diva dopo di lei nessuna. Belen è bellissima, simpaticissima meravigliosa, ma non ha il suo allure… Valeria è Marilyn Monroe allo stato puro”.

Giovanni Ciacci confessa: “Voglio diventare padre”

Giovanni Ciacci, pur ritenendosi molto fortunato per i successi raggiunti in campo professionale e sentimentale, sente che qualcosa oggi manca nella sua vita. Che cosa? “Sogno di trovarmi in casa con un bambino. Ho voglia di fare il padre. Di prendermi cura di qualcuno, di leggergli le favole, di insegnargli la differenza tra bene e male. Di donare amore assoluto senza se e senza ma. Abbandonerei tutto per questo mio sogno. Non ho avuto un padre ma so che saprei esserlo” ha confessato il volto noto della RAI.

Giovanni Ciacci e il rapporto difficile con il padre

Il padre di Giovanni Ciacci era un direttore di Banca che, quando il costumista era ancora molto piccolo, lasciò lui e la madre per andare con un’altra donna (con cui poi si è costruito una famiglia) A proposito dei rapporti difficili con l’uomo Ciacci ne ha parlato proprio qualche mese fa in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. ““Lui mi ha fatto soffrire e non so se riuscirò mai a perdonarlo, ma so che adesso voglio ritrovarlo” ha detto “Per anni, ho esorcizzato questo dolore pensando solo al lavoro, al successo… ma nulla può colmare un vuoto simile”.