Cristiano Malgioglio con gonna al Grande Fratello: vero significato (Video)

Grande Fratello, Cristiano Malgioglio: gonna in studio, qual è il vero significato?

Cristiano Malgioglio ha esibito un look particolare questa sera al Grande Fratello 2019. Ha indossato uno smoking e una lunga gonna di tulle. Un abbigliamento non scelto a caso. L’opinionista ha sempre combattuto contro ogni forma di discriminazione. Questa settimana, al Gf 16, è stato mandato in onda un video in cui Daniele ha pronunciato delle frasi pesanti su Cristian Imparato. Si è parlato di bullismo e omofobia: la d’Urso, anche quest’anno, non lascia cadere nell’oblio alcuni atteggiamenti. Ci ha messo l’accento e ha fatto una bella ramanzina al ragazzo tutto muscoli.

La spiegazione di Cristiano Malgioglio sul suo vestito al Gf 16: ecco cos’ha detto

Durante la diretta del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio ha spiegato perfettamente perché ha deciso di vestirsi in questo modo: “Questo look ha un significato preciso: è contro ogni forma di discriminazione. Un messaggio di libertà e questa sera ne parleremo”. Barbara d’Urso – innamorata pazza del suo abito – ha poi fatto una proposta: “Prossima settimana tu metti il mio vestito e tu il mio”. Qui potrete vedere Cristiano Malgioglio con la gonna. Un bellissimo vestito!

Barbara d’Urso contro Daniele: l’ammonimento della padrona di casa

Cristiano ritornerà sicuramente a parlare del problema dell’omosessualità. Barbara, per evitare altre uscite infelici, ha fatto un richiamo a Daniele: se dovesse insultare Cristian o altri concorrenti del Grande Fratello, uscirà senza se e senza ma. Una puntata cominciata col botto! Scopriremo anche se entrerà quel personaggio di cui si è parlato a Pomeriggio 5 e invece cosa si scoprirà su Francesca De Andrè dopo le ultime confessioni sul nonno?Aspettiamoci di vedere di tutto!