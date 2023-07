Giovanni Allevi con il gatto in ospedale: “Così supero il dolore”

Direttamente dal letto dell’ospedale, Giovanni Allevi è tornato a parlare ai suoi fan mentre continua a lottare contro il tumore. Da ormai diverso tempo, il musicista italiano sta combattendo contro un mieloma che lo costringe a restare a letto. Condividendo un nuovo messaggio su Instagram, il compositore ha spiegato come tenta di sopportare il dolore provato a causa della malattia e delle continue cure che sta ricevendo.

Per affrontare questo momento complicato, Giovanni Allevi tiene spesso aggiornati i suoi fan sul suo stato di salute. A settembre dello scorso anno, il pianista aveva svelato ulteriori dettagli sulle sue condizioni. In queste ore ha spiegato come riesce a ritrovare dei pensieri positivi in una situazione così difficile:

“Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa. Giovanni”

Giovanni Allevi ha condiviso questo messaggio utilizzando una foto che lo ritrae sdraiato sul letto d’ospedale mentre tiene abbracciato un gattino. Sono tanti i commenti che stanno inondando il suo nuovo post su Instagram e tra questi si notano quelli di Rudy Zerbi e Antonella Clerici, i quali gli inviano un abbraccio virtuale con un cuore rosse.

Giovanni Allevi e la lotta contro il tumore

Grande forza quella che sta dimostrando Allevi nella sua lotta contro il mieloma. Lo scorso anno ha perso anche sua sorella, circa un mese dopo dal suo annuncio sul tumore. Purtroppo la malattia ha lasciato delle fratture ossee nel musicista che non possono essere operate. Nel frattempo, inevitabilmente, la sua carriera ha subito una battuta d’arresto.

Nonostante questo, il pianista continua a svolgere il suo lavoro con nuove composizioni. Chiaramente Allevi spera di tornare presto a godersi totalmente la sua passione per la musica e questo glielo augurano anche tutti coloro che lo seguono e non.

Ma cos’è il mieloma? Si tratta di una forma di tumore che colpisce un particolare tipo di cellule del midollo osseo, ovvero le plasmacellule. Nonostante stia seguendo tutte le terapie necessarie, Allevi continua a provare forti dolori, che – come lui stesso ha spiegato – affronta con la meditazione e la presenza del suo gatto.