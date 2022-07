Giovanni Allevi, dramma: sorella trovata morta nella notte, è giallo

Una terribile notizia che riguarda la famiglia di Giovanni Allevi: la sorella è stata trovata morta in casa la scorsa notte. Secondo le prime ipotesi fatte dagli inquirenti, Maria Stella si sarebbe suicidata. È giallo sulle reali cause della sua morte, in quanto ancora non ci sarebbero delle certezze per poter parlare ufficialmente di suicidio. La sorella di Allevi è stata trovata senza vita nella sua casa di Ascoli Piceno. Stando a ciò che riportano le prime notizie al riguardo, non si è ancora capito se sia stato un vicino a lanciare l’allarme o un familiare, in quanto non riusciva più a mettersi in contatto con lei.

Pare che a portare alla morte la sorella di Giovanni Allevi sia stato un gesto volontario. Nel frattempo però, sempre secondo le prime notizie, non sarebbero stati trovati dei biglietti o altri segnali che possano dare una spiegazione a quanto accaduto. I Carabinieri sono già intervenuti sul posto. Maria Stella viveva da sola in casa e faceva l’insegnante. Diplomata al Conservatorio come il fratello, era anche una pianista.

La morte della donna avviene a poche settimane dall’annuncio di Giovanni Allevi sul tumore. Il compositore ha fatto sapere, utilizzando i social network, di avere un mieloma. Due giorni fa, il pianista rivelava al pubblico che lo segue su Instagram di aver composto una melodia che ha preso il nome mieloma. Ha raccontato di aver scritto un brano per Violoncello e Orchestra, durante il primo giorno di ricovero.

“Mi sono entusiasmato all’idea che la composizione del brano avrebbe accompagnato tutto il tempo della terapia, come fosse un diario di emozioni fatto solo di note, e quando la mia battaglia sarebbe finita, avrei celebrato la vittoria sulla malattia dirigendo “Mieloma” in teatro, con un grande solista al Violoncello”

Allevi ha dedicato questa composizione a tutti coloro che come lui stanno affrontando il duro percorso della malattia, sperando che possano riconoscersi nelle note. Sebbene stia provando molto dolore per via del tumore, ha ammesso di non aver “mai amato così tanto la vita come in questo momento”.

Quando ha annunciato la diagnosi, il famoso pianista ha sottolineato di essere molto preoccupato per il dolore che avrebbero provato i suoi familiari e tutte le persone che da anni lo seguono e lo sostengono con affetto. In queste settimane Allevi sta ricevendo molti messaggi da parte del pubblico che lo segue sui social, che tenta di infondergli coraggio.