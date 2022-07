Giovanni Allevi col tumore, come sta: “Dolore a tratti insostenibile”

Qualche settimana fa, Giovanni Allevi rivelava al pubblico che lo segue di avere un tumore. Purtroppo, il compositore e pianista ha scoperto di avere un mieloma. Oggi condivide il suo dolore con le migliaia di persone che lo seguono su Instagram. Sul suo profilo ufficiale pubblica una foto che lo ritrae in pigiama, accompagnata dalla didascalia che spiega come sta ora. Dando un aggiornamento sulle sue attuali condizioni di salute, Allevi ammette che i dolori ci sono e sono anche difficili da sopportare.

“Ma… l’anima, esiste? Secondo me, sì! Se esiste, posso separarla dal corpo e dal dolore fisico a tratti insostenibile. Posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia un’energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore!”

Queste le parole condivise da Giovanni Allevi per rivelare ai suoi fan come sta dopo aver scoperto di avere un tumore. Il compositore 53enne, qualche settimana fa, senza troppi giri di parole parlava della trista scoperta fatta sul mieloma. A causa di questo serio problema, il pianista si è ritrovato costretto a fermarsi e a sospendere così il tour Estasi 2022. Ha sempre cercato di lottare contro i problemi salendo sul palco e attraverso la musica. Questa volta, però, non potrà farlo.

Usando il suo profilo Instagram, ha preferito far sapere al pubblico che lo segue di avere un tumore in modo diretto, senza dare spazio alle ipotesi. “Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, scriveva Allevi su Instagram. Ciò che lo angoscia maggiormente è sapere che i suoi familiari e le persone che lo seguono con affetto possano provare dolore per questa sua situazione.

Il compositore ha così iniziato un percorso di cura. Dopo tale rivelazione, tra i tanti, a dargli il suo sostegno pubblicamente ci ha pensato anche Fedez, che di recente ha dovuto affrontare un’operazione chirurgica per liberarsi del tumore raro che l’aveva colpito. Sono davvero molti coloro che stanno dando, sebbene a distanza, il loro supporto ad Allevi in questo complicato periodo.

Anche oggi, con l’aggiornamento su come stanno proseguendo le cure contro il mieloma, il compositore riceve tantissimi messaggi di affetto in pochi minuti. Nelle settimane precedenti all’annuncio sulla malattia, Allevi aveva accusato dei dolori fisici, tra cui un mal di schiena molto forte che l’aveva colpito nel corso di una sua esibizione al teatro Petruzzelli.

Poco dopo, è iniziata per lui la battaglia che l’ha portato “nel nucleo più profondo della fragilità umana”. Ancora una volta, come lui stesso dichiara, potrà godere del sostegno del pubblico che lo segue.