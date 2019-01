Giorgio Manetti e la nuova fidanzata: “Ecco cosa mi ha detto Tina Cipollari”

Il parere di Tina Cipollari sulla nuova fidanzata di Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne

Ormai non è più una novità: Giorgio Manetti è felice accanto alla nuova fidanzata. Una vecchia fiamma, ritrovata dopo l’addio al Trono Over di Uomini e Donne. I due, che si sono amati anni fa, sono tornati insieme e sono andati a convivere. E il Gabbiano ha subito presentato la sua dolce metà a Tina Cipollari, l’amica conosciuta alla corte di Maria De Filippi. La Vamp e Giorgio continuano a vedersi da quando la Cipollari è spesso a Firenze dal nuovo compagno Vincenzo, che gestisce una rinomata osteria in Toscana. “Tina è fidanzata con Vincenzo, titolare di un ottimo ristorante a Firenze, dove qualche volta vado a cena. Lì, spesso incontro anche Tina e quando succede è una gioia perché lei è una persona vera, speciale”, ha raccontato l’ex di Gemma Galgani a Stop.

“Ho presentato la mia compagna a Tina, è successo per caso. Io sono andato a mangiare da Vincenzo con la mia compagna e alcuni amici e lì ho trovato Tina. Ci siamo abbracciati, baciati. Lei mi ha guardato e mia ha detto seria: “Brava, faccio il tifo per te!”. L’ho apprezzato molto, perché mi fido di lei“, ha aggiunto Giorgio Manetti di Uomini e Donne. Il 62enne ha presentato il nuovo amore (qui la foto della donna) pure ad Anna Tedesco, ex Dama del Trono Over. I due, nonostante i numerosi gossip sul loro rapporto, sono ancora oggi ottimi amici.

Il nuovo lavoro di Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne

Archiviata l’esperienza a Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha aperto una società di eventi. Inoltre lavora in una tv regionale. Ogni lunedì pomeriggio partecipa alla trasmissione Tadà, in onda su RTV38. George si occupa insieme alla conduttrice Francesca Romeo di attualità, moda, viaggi, lirica e arte.