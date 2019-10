Giorgia Caldarulo in difficoltà: “Se ti fossi fidanzata con Damante…”, le accuse

Pomeriggio 5, Giorgia Caldarulo ancora sotto accusa per la storia con Taylor Mega: è tutto finto?

Giorgia Caldarulo e Taylor Mega stanno insieme davvero oppure stanno fingendo? Anche oggi a Pomeriggio 5 si è parlato della coppia del momento. Presente tra gli ospiti anche Alan Fiordelmondo, che però Barbara d’Urso ha rinchiuso in un box in collegamento perché Giorgia non sarebbe entrata in studio se ci fosse stato lui. Questo è stato anche motivo di scontro fra i due, ma c’è stato anche tanto altro su cui si sono scontrati ed è venuto fuori anche il nome di Andrea Damante. Secondo Fiordelmondo, infatti, Giorgia da anni è a caccia di notorietà e le starebbe provando tutte. Il paparazzo ovviamente non crede alla relazione tra Giorgia e Taylor e non perde occasione per ribadirlo.

Giorgia Caldarulo e Taylor Mega stanno fingendo? “Non esiste credibilità in questa storia”

“Non esiste la credibilità in questa storia”, ha detto subito Alan Fiordelmondo. Anche Raffaello Tonon si è scagliato contro Giorgia Caldarulo, arrivando a dire che probabilmente le due ragazze organizzano le paparazzate. Secondo l’ex gieffino, infatti, le due non sarebbero così tanto famose da essere fotografate in un bar mano nella mano: una scena troppo semplice e normale, ha lasciato intendere, per essere immortalata. Giorgia si è difesa dalle accuse, ma sembrava un po’ in difficoltà e non è riuscita a convincere del tutto sui suoi sentimenti per Taylor Mega. Sarà perché secondo Erica Piamonte di sentimenti non ce ne sono? “Io ultimamente ho avuto un sacco di gente che scriva cose cattive e io non ho più messo storie con Taylor, perché non ce la facevo più”, solo questo è riuscita a dire tra un attacco e l’altro l’ex corteggiatrice.

Giorgia Caldarulo insieme a Taylor Mega per finta? “Se ti fossi fidanzata con Damante…”

Torniamo a Pomeriggio 5, perché Alan Fiordelmonte è intervenuto duramente contro Giorgia a un certo punto. Dopo aver ricordato anche la paparazzata con Cameron Dallas, il paparazzo ha detto: “Se ti fossi fidanzata con Damante col cavolo che diventavi les…ca. Ridicola sei tu che mi hai fatto chiudere qua dentro, perché sei poca cosa non reggi il confronto. tu non sei les…ca, lo sei per finta per interesse. Questo è un servizio finto”. Su Giorgia e Andrea in effetti c’è stato un gossip in passato. A fine puntata, Giorgia ha detto di non aver problemi a confrontarsi con lui in studio e probabilmente Barbara organizzerà l’incontro. Anche perché Alan ha detto di avere delle prove che potrebbero smascherare Taylor e Giorgia e che le avrebbe mostrate a Barbara dopo la puntata di oggi.

Giorgia Caldarulo risponde alle accuse di Megghi Galo a Pomeriggio 5

Giorgia Caldarulo a Pomeriggio 5 ha avuto anche modo di rispondere alle accuse di Megghi Galo. Ecco cosa ha detto: “Sono rimasta motlo delusa da questo comportamento. Una volta che abbiamo chiusa, come mai vieni qui a parlare di me. Lei ha fatto di tutto a me, per questo motivo abbiamo litigato. Le confidai che stavo iniziando a pensare a una ragazza, le ho detto che se avessi mai deciso di frequentare una ragazza sarebbe stata alta bionda… Come nei miei gusti. Ma quanta cattiveria questa ragazza”.