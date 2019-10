Taylor Mega e Giorgia, l’amica Megghi Galo: “Brutta trovata pubblicitaria”

Megghi Galo a Pomeriggio 5 accusa Giorgia Caldarulo, nuova fidanzata di Taylor Mega

Continua a far discutere la relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Dopo Erica Piamonte e il paparazzo Alan Fiordelmondo è Megghi Galo a puntare il dito sulla nuova coppia del mondo dello showbiz. Megghi è una modella e attrice in erba, che in passato ha corteggiato Lucas Peracchi a Uomini e Donne. Per anni la Galo è stata amica di Giorgia, anche lei ex protagonista del Trono Classico ai tempi di Paolo Crivellin. Dopo aver criticato la Caldarulo e Taylor su Instagram Megghi è intervenuta a Pomeriggio 5, dove non si è tirata indietro e ha confermato le sue accuse. A detta della giovane Giorgia non sarebbe lesbica ma avrebbe inventato tutto per ottenere la tanto agognata visibilità.

Le parole di Megghi Galo sull’ex amica Giorgia Caldarulo

“La storia tra Giorgia e Taylor è una trovata pubblicitaria molto brutta. Conosco bene Giorgia e non mi ha mai manifestato questa preferenza per le donne. In più lei mi diceva sempre che ero troppo ingenua, che credevo ancora all’amore. Lei ha sempre avuto relazioni per interesse e sicuramente anche questa lo è. Da parte di Giorgia è tutto finto”, ha spiegato Megghi Galo a Pomeriggio 5. La 23enne di origini albanesi ci ha poi tenuto a sottolineare che il suo non è un attacco nei confronti di Taylor Mega. “Non la conosco e non so se pure lei sta fingendo come Giorgia”, ha ribadito Megghi.

Megghi Galo: “Giorgia e Taylor non passano del tempo insieme”

“Ho saputo che non stanno tanto tempo insieme. Quando sei agli inizi di una storia è normale passare del tempo con la persona che ti piace. Ma qui è solo un bluff”, ha aggiunto Megghi Galo nel salotto di Barbara d’Urso. La ragazza non ha poi apprezzato il modo in cui è stata trattata dalla Caldarulo. “Siamo state amiche per un lungo periodo, lei mi definiva sua sorella. Dopo che ho risposto ad alcune domande su Instagram ha ridimensionato la nostra amicizia, dicendo che ci siamo frequentate solo per due settimane. Non è bello rinnegare un’amicizia”, ha confessato la Galo.