Erica Piamonte tuona: “Taylor vuole ancora me, Giorgia cerca visibilità”

Erica Piamonte a gamba tesa ancora contro Giorgia Caldarulo: le nuove dichiarazioni su Taylor Mega

Abbiamo l’impressione che Erica Piamonte e Taylor Mega faranno discutere ancora per molto tempo! L’ex gieffina oggi ha rilasciato delle nuove dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio e non passeranno di certo inosservate. Giada Di Miceli ha ospitato Erica nella sua trasmissione Non succederà più e ha indagato un po’ su cosa è successo negli ultimi mesi. La Piamonte ha raccontato che tra lei e Taylor non c’era solo un’amicizia, seppure lei stessa non pensa di poter parlare di fidanzamento ma non erano semplici amiche. Non sono mai uscite allo scoperto per motivi che già sappiamo, ovvero Taylor ha preferito mantenere il riserbo sulla relazione con Erica per via dei suoi genitori. Ma veniamo a cosa ha detto oggi Erica Piamonte.

Erica Piamonte su Taylor e Giorgia: “Per quanto mi riguarda è stato un tradimento”

Innanzitutto ha precisato che non è innamorata di Taylor, che è una parola troppo grande ma che comunque ha provato un sentimento per lei. “Ho sempre detto che il sentimento c’era e lo confermo. Sono convinta che la stessa cosa era anche per lei”, ha detto. Poi ha spiegato di aver appreso di Giorgia Caldarulo attraverso la televisione e che Taylor non le aveva detto nulla, nonostante si sentissero tutti i giorni. In un certo senso sente di essere stata tradita dalla Mega: “Noi la sera prima abbiamo dormito insieme in Calabria. Se mi ha tradito? Va bene tutto che non eravamo ufficialmente fidanzate, però per quanto mi riguarda per i valori che ho io per me non cambia niente. Per me è stata una cosa nascosta, una bast****ta. Per quanto mi riguarda è stato un tradimento”. Erica ha ammesso di aver visto un’altra persona mentre frequentava Taylor, ma di averne sempre parlato con lei.

Erica e Taylor, parla l’ex gieffina: “Lei ha avuto delle mancanze da me”

Che sia stata questa terza persona ad allontanare Taylor da Erica? “Sto pensando che a lei questa cosa abbia dato noia e non me lo abbia mai detto… Non so. A Taylor danno noia alcuni aspetti del mio carattere. Sono una che ha difficoltà a dimostrare se ci tengo a una persona. […] Ho saputo dal nostro confronto che lei ha avuto delle mancanze quando diciamo stavamo insieme. Invece ha dichiarato che questa Giorgia non le fa mancare le attenzioni”, ha spiegato.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si lasceranno? Erica ne è certa: “Taylor ha ancora un sentimento per me”

Secondo Erica, inoltre, non c’è un vero sentimento tra Giorgia e Taylor. Anzi è sicura che si lasceranno: “Manca il sentimento. Un sentimento che Taylor ha ancora per me, sicuramente. Lei lo ha dichiarato nel nostro incontro e si è fatta anche sentire dopo la puntata di Live e mi ha detto che vorrebbe un riavvicinamento. Mi ha scritto che non vuole perdere il rapporto”. Dunque Erica ha la sensazione che Taylor sia ancora presa da lei e non da Giorgia, visto che ha parlato di un sentimento ancora esistente verso di lei. L’ex gieffina ha raccontato ancora che Taylor le ha mandato un messaggio dopo la puntata di Live Non è la d’Urso, ma al momento non si sentono costantemente perché lei è ancora arrabbiata.

Erica Piamonte ancora contro Giorgia Caldarulo: “La visibilità fa gola a tanti”

Erica infatti ha detto che non perdonerebbe Taylor, ma forse perché è ancora molto arrabbiata. Alla conduttrice radiofonica infatti ha detto che non tornerebbe insieme a Taylor ora come ora, ma mai dire mai. Infine, a proposito di Giorgia, ha dichiarato: “Avrà i suoi motivi sicuramente, diciamo che non voglio essere maligna però sai… La visibilità fa gola a tanti”.