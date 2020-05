Giordana Angi, perché canta in francese? La confessione

Amici Speciali, curiosità su Giordana Angi: perché canta in francese?

Nel repertorio di Giordana Angi sono presenti svariati brani in francese. Come mai? Qualcuno potrebbe rispondere dicendo che le piace semplicemente la lingua (come un cantante italiano che canta in inglese), ma la verità è un’altra. Non sono pochi coloro che si sono chiesti perché Giordana Angi canta in inglese. Chi non conosce in maniera approfondita la sua storia, non potrà mai capire il motivo di questa sua decisione. Certo, la sua lingua preferita resta l’italiano (i suoi pezzi sono quasi tutti cantanti nella nostra lingua romanza), ma il francese racconta una parte del suo vissuto che non andrà mai via.

La storia di Giordana Angi in Francia

La madre di Giordana Angi è francese: la cantautrice di Amici Speciali ha passato parte della sua vita lontana dall’Italia. Questo le ha permesso di imparare alla perfezione il francese, che lo ha utilizzato in diversi brani scritti di suo pugno. Per chiarire meglio tutto, Giordana ha voluto rispondere con precisione a una domanda di una fan, che attraverso un video di Witty Tv le ha chiesto: “Come mai canti in inglese?”; questa, la risposta: “La mia mamma è francese. Sono nata in Francia e mi piace sperimentare”. Durante gli ultimi video pubblicati dal sito, si è scoperto anche il vero destino di Alberto Urso e Alessio Gaudino.

Nuovo album di Giordana dopo Amici Speciali? Le sue parole

Mentre la redazione di Amici sta subendo parecchie critiche, Giordana Angi ha voluto parlare del suo prossimo progetto: “Non mi aspettavo questo successo. Non avrei mai pensato di poter incidere un disco, nonostante io fossi stata sempre testarda. Sto scrivendo molto e prima o poi uscirà un disco. Non mi chiedete di più”. Anche Andreas Muller ha voluto raccontare qualcosa il giorno prima della semifinale di Amici Speciali: “Tornare in studio è emozionante, bello, stimolante, mi vengono dei brividi particolari. Sono felice di fare tutto ciò in un momento così particolare”.