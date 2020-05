Amici Speciali, cambia tutto in semifinale: arrivano le eliminazioni

Anticipazioni Amici Speciali, in semifinale cambia tutto e diventa una gara: ben otto gli eliminati

Cambia tutto ad Amici Speciali: nella semifinale di venerdì 29 maggio infatti assisteremo a delle eliminazioni. Quello che sembrava essere un programma per celebrare la danza e la musica con dei veri talenti, ex allievi di Amici ma non solo, con l’unico scopo di fare beneficenza cambierà il regolamento. Non è la prima volta che succede nel talent di Maria De Filippi e la versione Speciali non è esente da cambiamenti. Un annuncio sui social network di poco fa ha annunciato che ci saranno quattro finalisti ad Amici Speciali: ciò vuol dire che venerdì ne verranno eliminati otto. In origine non era una gara, né lo è stata nelle prime due puntate. Ci sono stati solo dei vincitori di puntata, ma tutti hanno continuato a esibirsi. La prima domanda da porsi dopo le novità di Amici Speciali è chi decreterà i finalisti.

Amici Speciali, chi saranno i quattro finalisti?

Potrebbero esserci quattro gironi, e non tre come nelle prime due puntate, e in ognuno di questi verrà eletto un finalista. Più improbabile invece che possano contare le vittorie nelle puntate precedenti e che quindi Alessio Gaudino e Alberto Urso partiranno avvantaggiati. Di sicuro loro due hanno già dimostrato di essere in grado di distinguersi più di altri, ma rimane il fatto che la sfida è davvero ardua. Pensiamo per esempio ad altri concorrenti come Andreas, Javier, Michele Bravi, Irama e The Kolors: se dessimo per scontati Alessio e Alberto in finale, sarebbe più che difficile sceglierne solo altri due fra i nomi appena citati! Ma lo stesso discorso vale per tutti gli altri, incluso Random che è la vera sorpresa di Amici Speciali.

Finalisti Amici Speciali, la novità in vista della semifinale

Il giovane cantautore ha conquistato il pubblico di Amici con la sua spontaneità e la sua simpatia, per cui pensare a una finale senza di lui è difficile. Non è detto, comunque, che avere dei finalisti equivale a non vedere tutti gli eliminati di Amici Speciali anche in finale. Nel messaggio pubblicato sui social si legge solo questo: “Venerdì 29 Maggio la semifinale di #AmiciSpeciali con TIM insieme per l’Italia in prima serata su Canale 5… Chi tra i 12 artisti in gara sarà tra i quattro finalisti?”.