Amici Speciali, Alberto e Alessio non sono finalisti: la scelta sulla semifinale

Amici Speciali, grandi novità per Alberto Urso e Alessio Gaudino: l’annuncio di Giulia Pauselli

Una news su Amici Speciali ha spiazzato i fan, soprattutto quelli di Alberto Urso e Alessio Gaudino. Sono loro due infatti i protagonisti della notizia, annunciata su Instagram con un’immagine in cui si vedono i due concorrenti insieme a Giulia Pauselli. La ballerina, e fidanzata di Marcello Sacchetta, di solito entra in studio per assegnare dei premi speciali degli sponsor. O almeno questo è successo durante l’ultimo Serale di Amici. E proprio lei nella sala relax ha chiamato Alberto e Alessio per dare loro una notizia molto importante. Sul profilo Instagram del talent show è stata annunciata una comunicazione importante per il cantante e il ballerino, ma i dettagli sarebbero arrivati in un secondo momento. “Una comunicazione importante per Alberto e Alessio da parte di Giulia…Tra poco vi diremo di più”, questo il messaggio comparso su Instagram.

Alberto Urso e Alessio Gaudino, un compito importante nella semifinale di Amici Speciali

Nessun dettaglio è trapelato nelle successive tre ore, ma molti hanno ipotizzato che Alberto e Alessio sarebbero andati direttamente in finale ad Amici Speciali. Cosa lo ha fatto pensare? Entrambi sono stati vincitori di puntata e magari si sarebbero guadagnati un posto tra i finalisti. Ma così non è stato. Questa è la comunicazione letta da Giulia: “Voi siete i due campioni delle prime due puntate. La prossima sarà la semifinale e verranno determinati i quattro finalisti. Essere campioni delle prime due puntate da regolamento vi dà il diritto di scegliere chi si esibirà sia per la propria squadra sia per la squadra avversaria. Partirà per primo tra voi due chi nel corso delle puntate ha ottenuto il punteggio più alto dalla giuria nel corso delle prime puntate”. Queste le parole di Giulia e a scegliere per primo è stato Alberto.

Amici Speciali semifinale, tutte le sfide scelte da Alberto e Alessio

Queste le sfide decise da Alberto:

Alberto e Random;

Irama e Gaia;

Javier e Andreas.

Queste invece quelle decise da Alessio:

Michele Bravi e Umberto;

Giordana e Gabriele;

Alessio e The Kolors.

La Pauselli ha salutato i due con queste parole: “Sono convinta che sarà uno spettacolo bellissimo. Non dimenticate il motivo per il quale vi esibite sul palco. Ci sarà sicuramente un minimo di competizione, ma sana. E la voglia di fare un bellissimo spettacolo. In bocca al lupo e spaccate come sapete fare”.