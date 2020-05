Giordana Angi, passato brutto momento? Sorrisi e divertimento (video)

Amici Speciali news, Giordana Angi sta bene: le nubi temporalesche non sono più presenti all’orizzonte?

Giordana Angi ha sorpreso tutti col suo ultimo video. Da una settimana a questa parte, ci si sta chiedendo come mai la cantante di Amici Speciali sia apparsa triste nella prima puntata; è dovuta intervenire la madre per spazzare via ogni dubbio: sta bene, non le è successo nulla di grave, ma queste parole non sono comunque riuscite a convincere i suoi fan, che vogliono scoprire la verità. Oggi, però, abbiamo visto una Giordana decisamente più solare durante il video–anticipazioni di Amici Speciali pubblicato sul profilo Instagram del talent show.

Giordana Angi torna a sorridere, il video

Con questo video, Giordana ha dimostrato di stare alla grande e che è pronta a dare tutta sé stessa nelle prossime esibizioni della seconda puntata di Amici Speciali. È ritornata a sorridere e a divertirsi, dopo il dubbio su un periodo difficile che avrebbe attraversato. Nel video Instagram, la cantautrice ha anche parlato di alcune anticipazioni che riguardano un brano che porterà sul palco: “Canterò un pezzo a cui tengo tanto”. Quest’informazione potrebbe far pensare a Casa oppure a Come una madre (canzone sanremese), ma ha poi aggiunto altro: “Parla di una città”. Potrebbe trattarsi de La nevicata del ’56 di Mia Martina (viene descritta Roma), cover che ha fatto durante il suo percorso ad Amici.

Anticipazioni, gossip e ultime curiosità Amici Speciali

Della tristezza di Giordana Angi se ne parlerà ancora a lungo, almeno fino a quando non sarà lei stessa a decidere di chiarire tutto una volta per tutte. Perché non l’ha ancora fatto? Nelle ultime ore, ci si sta anche chiedendo perché Irama ha cambiato look e orecchini; non solo: c’è anche chi vuole sapere quando ci sarà il matrimonio di Andreas Muller e Veronica Peparini!