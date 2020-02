Giordana e Alberto insieme anche a Sanremo: “Sei la mia piccola”

Festival di Sanremo, Alberto e Giordana emozionano: il gesto che sorprende i fan

Alberto Urso e Giordana Angi continuano a far entusiasmare i propri fan postando foto insieme. Sono entrambi a Sanremo, stanno facendo le prove generali e trovano sempre del tempo da trascorrere come vecchi amici. Si conoscono da un anno, ma è come se si conoscessero da una vita: non si separano mai e l’esperienza al Festival di Sanremo non farà altro che rafforzare il loro legame. Magari parteciperanno a una prossima edizione della kermesse in coppia? C’è così tanta affinità tra i due che un duetto non sarebbe impossibile da cantare sul palco dell’Ariston!

Sanremo news, Alberto e Giordana si incontrano: dediche speciali

Giordana e Alberto hanno ricevuto una telefonata da Maria De Filippi e tanti “in bocca al lupo” da personaggi famosi, fra questi c’è anche Gemma Galgani – protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne – la quale ha scritto sotto alla loro ultima foto pubblicata su Instagram: “Siete stupendi!”. Alberto e Giordana si sono incontrati in giornata e la cantante ha reso nota una foto col suo amico: “Un po’ di casa”.

Alberto Urso, le parole emozionanti per Giordana Angi: amicizia sempre più solida

La foto ha mandato in visibilio tutti i follower dei due cantanti e la frase di Alberto Urso (che ha appena rivelato il vero significato de Il sole ad est) li ha scatenati maggiormente: “Sei la mia piccola”. Un Festival di Sanremo che sta facendo tanto chiacchierare, dove non mancano mai i gossip: quest’oggi, per esempio, abbiamo scoperto che Jonathan Kashanian è un grande amico di Francesca Sofia Novello – la fidanzata di Valentino Rossi – e ha spiegato perché è stata veramente scelta per la kermesse.