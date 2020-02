Jonathan Kashanian: “Francesca Sofia Novello mia amica, no Sanremo se…”

Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020, le parole dell’amico Jonathan Kashanian a Detto Fatto

Quest’oggi una SuperClassifica interamente dedicata alle co-conduttrici di Sanremo 2020. Jonathan Kashanian ha parlato delle le curiosità che riguardano tutte queste donne, scelte da Amadeus per portare sul palco dell’Ariston personalità diverse. Lo stilista si è voluto soffermare in particolar modo su Francesca Sofia Novello, la modella di fama mondiale e fidanzata di Valentino Rossi. Un nome che è balzato in ogni dove perché facente parte di un’uscita poco felice – ma subito chiarita – del conduttore Amadeus, al quale gliene hanno dette di tutti i colori, bollandolo persino come “sessista”.

Sanremo news, Francesca Sofia Novello sull’Ariston solo perché è la compagna di Valentino Rossi?

A Detto Fatto, Jonathan ha voluto parlare soprattutto della Novello, scatenando pareri contrastanti: “La posso considerare una mia amica e quindi posso dire che non sarebbe stata invitata a Sanremo se non fosse stata la fidanzata di Valentino Rossi. Io la conosco da anni e, quando ancora nessuno sapeva di lei, io ero a conoscenza della sua frequentazione con Valentino”. È stata davvero scelta semplicemente perché è la compagna di Valentino Rossi? Come al solito, c’è chi si schiera da una parte e chi dall’altra. Ma anche questo è il Festival di Sanremo.

La Novello sempre lontana dal gossip: parla Jonathan

Dopo aver scoperto un retroscena sul Sanremo in cui Bianca Guaccero era co-conduttrice, oggi Jonathan ha voluto specificare che Francesca Sofia non si è mai affannata per cercare il successo: “Lei non ha mai cavalcato nulla”. Questa volta Bianca e Jonathan non hanno bloccato Detto Fatto per le troppe risate, ma sono andati spediti nel presentare i personaggi della classifica, commentati anche da Carmen Russo, la quale ha raccontato come ma non è mai stata scelta come valletta in passato: “Prima un personaggio esplosivo come me non veniva preso in considerazione. Venivano scelte donne più istituzionali. Sono stata solo ospite. Oggi i tempi sono cambiati. È bellissimo vedere come vallette Diletta Leotta o Belen Rodriguez e altre meravigliose ragazze. Non avevo il look giusto, diciamo così”.