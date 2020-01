Bianca e Jonathan bloccano Superclassifica per le troppe risate, delirio in studio

Delirio a Detto Fatto, Bianca e Jonathan non resistono: risate a non finire!

Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno regalato un (lungo) momento di puro divertimento ai telespettatori. Non sono riusciti a trattenere le risate mentre parlavano dei messaggi che Marco Columbro riceverebbe dagli alieni: quest’oggi, a Detto Fatto, lo stilista ha deciso di portare un elenco di Vip italiani e stranieri che avrebbero avuto un incontro del terzo tipo. Storie che hanno strappato un sorriso – e qualche fragorosa risata! – a Jonathan e Bianca, che non sono riusciti a mantenere il controllo sulla storia dei messaggi di pace ricevuti da Columbro.

La storia degli alieni di Columbro, il motivo delle risate di Jonathan e Bianca

Jonathan ha spiegato: “Gli inviano messaggi su Whatsapp. Per lui sono pacifisti. Gli scrivono solo messaggi d’amore. Poi ha detto che molti capi di stato sono a conoscenza degli extraterrestri. Questi sarebbero alti tre metri, avrebbero capelli biondi e pelle bianca… Una Patty Pravo più alta!”. Una storia che ha fatto piegare in due dalle risate conduttrice e stilista, che hanno bloccato per diversi minuti la Superclassifica Jon!

L’ennesimo video segreto su Jonathan

Dopo la stramba notizia sulla parentela di Bianca Guaccero e Maurizio Costanzo, adesso è stata la conduttrice ad aver mostrato qualcosa che riguarda il suo amico: “Nel tuo camerino si sono manifestate delle presenze. Avevi deciso di non dirci nulla. Ma dall’autrice a me ci sono state tante persone che hanno fatto il passaparola”. Bianca ha poi mostrato un video in cui Jonathan utilizza uno strano apparecchio davanti alla bocca, emettendo dei “suoni alieni”: “Vi devo spiegare cos’è quella cosa – è intervenuto così Jonathan –. Il mio vocal coach ha detto che, con quella mascherina, è possibile riscaldare le corde vocali. Lo fanno tanti cantanti famosi, come per esempio Laura Pausini”.