Bianca Guaccero parente di Costanzo? Jonathan sorprende, lei ringrazia

Jonathan parla del legame di parentela di Bianca Guaccero e Maurizio Costanzo: la sorpresa

A Detto Fatto le sorprese non mancano mai… così come gli scherzi! Quest’oggi Jonathan Kashanian ha stilato una classifica dedicata ai parenti VIP: è andato a ritroso per generazioni e generazioni pur di scoprire dei legami di parentela stranissimi. Ha avuto la conferma che Lady Gaga e Cristiano Malgioglio hanno un antenato comune e che Cristian Argentero e Alessia Ventura sono parenti di primo grado. Non solo, ha detto di aver analizzato anche i parenti di Bianca Guaccero ed è riuscito a capire che…

Detto Fatto oggi: lo scherzo a Bianca Guaccero e la confessione sul padre

Bianca Guaccero era curiosissima di capire chi è il suo parente famoso e Jonathan ha sorpreso così: “Ho scoperto qualcosa di sconcertante. Voglio esclusivo sotto! Ho scoperto chi è un tuo parente ed è molto potente. Con calma, perché sono emozionato. Il parente nascosto di Bianca Guaccero è Maurizio Costanzo!”. Si è trattato di un semplice scherzo: è stata mostrata la foto di Costanzo e quella della Guaccero… con i baffi! La conduttrice di Detto Fatto ha colto la palla al balzo per dire questo: “In realtà il mio papà lo chiamano Maurizio Costanzo. Assomiglia al mio papà: hanno gli stessi baffi e i capelli uguali”.

Bianca Guaccero su Costanzo: le belle parole e un ricordo condiviso

Puntata di grandi emozioni (Jonathan ha parlato della sua religione e della Giornata della Memoria) e di aneddoti inaspettati. La Guaccero ha voluto dire qualcosa su Costanzo, il quale ha pronunciato delle parole che ha apprezzato molto: “Ringrazio Maurizio Costanzo perché mi ha fatto delle dichiarazioni bellissime nei miei confronti. L’ho incontrato solo in una trasmissione. Non tutti sono così generosi”. Jonathan si è aggiunto ai ringraziamenti: “Io ho iniziato proprio con Maurizio Costanzo. Lo ricordo sempre con affetto”.