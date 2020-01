Bianca Guaccero, retroscena su Sanremo e madre: “Cuscino in faccia e urlavo!”

Detto Fatto, Bianca Guaccero e quel Sanremo del 2008… il racconto della conduttrice

Bianca Guaccero ha raccontato quello che le è successo quando ha ricevuto la telefonata di Pippo Baudo per condurre il Festival di Sanremo 2008. Un’emozione incontenibile, che non riusciva nemmeno a palesare: gliel’ha infatti confessato alla mamma in una maniera a dir poco particolare… Durante la SuperClassifica, Jonathan e Bianca hanno vissuto i momenti più divertenti, importanti e taluni anche imbarazzanti di tutta la storia di Sanremo. E ovviamente non è mancato il piazzamento dedicato alla Guaccero, che condusse il Festival della Canzone Italiana assieme a Baudo e Andrea Osvart.

Retroscena Sanremo, Bianca Guaccero parla della chiamata di Baudo

Li abbiamo visti bloccare la trasmissione per le troppe risate, e invece oggi, a Detto Fatto, Bianca e Jonathan hanno parlato di Sanremo e soprattutto di quello del 2008. La conduttrice ha spiegato che non riusciva a credere di esser stata scelta da Baudo: “Io ero a casa a Roma. Abitavo sulla stessa strada di Pippo Baudo. Cento metri di distanza circa. E a un certo punto mi è arrivata una telefonata di un numero sconosciuto. Era Baudo e si voleva congratulare con me. Cercava ragazze che sapessero cantare e ballare”.

La madre di Bianca Guaccero in lacrime: la confessione della conduttrice di Detto Fatto

Una notizia, questa, che l’aveva sorpreso in maniera così esagerata da non riuscire a spiegare a sua madre cosa le fosse accaduto: “Non sapevo come dirglielo. Ero uscita dalla mia stanza con l’affanno. Ho preso il cuscino, me lo sono messo in faccia e ho iniziato a urlare! Le avevo detto tutta la verità mentre lei piangeva”. Emergono sempre un’infinità di curiosità durante la SuperClassifica: avete sentito quello che ha detto Jonathan sul primo appuntamento dopo l’ex Bianca Atzei?