Jonathan dopo Bianca Atzei, primo appuntamento: “Inciampo nell’amore”

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, come sono i rapporti fra i due ex?

Jonathan Kashanian ha svelato qualcosa in più sulla sua vita privata nella puntata odierna di Detto Fatto. Se, in passato, ha sempre cercato di convincere Bianca Guaccero a confessare di star vivendo una neonata relazione (in realtà la conduttrice ribadisce ogni volta di essere single), adesso ha invece parlato della sua situazione sentimentale dopo la liaison con Bianca Atzei, la cantante conosciuta a L’Isola dei Famosi. Pare che al momento non ci sia nemmeno un’amicizia e Jonathan oggi ha voluto raccontare com’è in amore e cosa pensa del primo appuntamento.

Primi appuntamenti di Jonathan Kashanian: le rivelazioni dello stilista a Detto Fatto

Ieri ha fatto delle dichiarazioni inaspettatate sui suoi genitori, quest’oggi ha invece parlato di primi appuntamenti e non solo: “Io non amo i primi appuntamenti. Inciampo nell’amore”. E, in effetti, ha conosciuto l’ex fidanzata Bianca Atzei in un contesto dove mai avrebbe immaginato di incontrare l’amore. Ha poi proseguito: “Mi piace quella cosa che capita per caso, quel pugno allo stomaco per un messaggino. L’appuntamento mette ansia”.

Jonathan è fidanzato o è felicemente single? La confessione che toglie ogni dubbio

Nel cuore di Jonathan c’è una persona importante? Lo ha voluto chiarire: “Ormai sono single da vent’anni!”. Bianca Guaccero ha voluto ironizzare sulla sua vita privata: “La prossima volta sarò io stessa a chiamare i paparazzi visto che non mi fidanzo da un sacco di tempo! Così almeno festeggiamo tutti insieme”.