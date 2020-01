Jonathan Kashanian genitori: “Sono alieni, voglio riproporre questa famiglia”

Detto Fatto, un emozionato Jonathan parla dei suoi genitori: tutto quello che hanno fatto per lui

Jonathan Kashanian ha un rapporto stupendo coi suoi genitori, che sempre gli hanno fatto sentire la loro vicinanza. In ogni momento importante della sua vita, erano presenti, anche in quelli più brutti: molte volte Jonathan ha avuto le energie necessarie per risolvere i problemi pensando agli insegnamenti ricevuti dalla famiglia. Ringrazierà a vita i suoi genitori per quello che gli hanno dato: se adesso è quello che è, il merito è da attribuire a loro. A Detto Fatto, ha voluto condividere una curiosità sulla sua mamma e sul suo papà, lasciando Bianca Guaccero con gli occhi lucidi per la forte emozione.

Famiglia Jonathan Kashanian: la confessione a Detto Fatto

Dopo aver bloccato la Superclassifica per delle grandi risate, Jonathan e Bianca si sono lasciati andare a delle confessioni sui genitori: se la conduttrice ha rivelato che suo padre ha qualcosa in comune con Maurizio Costanzo, Jonathan ha spiegato quanto per lui siano importanti i suoi genitori. Li ha definiti “alieni” perché sono tra i sempre più rari innamorati a resistere ai cinquant’anni di matrimonio.

I genitori di Jonathan fanno 50 anni di matrimonio: le parole dello stilista

Ecco quali sono state le parole di Jonathan rivolte alla sua mamma e al suo papà: “Io in realtà conosco davvero degli alieni. Queste persone compiono cinquant’anni di matrimonio. E sono i miei genitori!”. Poi è stato mostrato uno scatto del loro matrimonio: “Sono mamma e papà durante le nozze. Sono proprio bellini. Stasera andiamo a cena insieme. Ho sempre avuto una famiglia avvolgente, soffice, calda nella mia vita. Vorrei riproporre questo modello famigliare. Voglio una famiglia come quella che ho avuto io”. Al momento, però, lo stilista non ha ancora una persona speciale nel cuore… o forse sì?