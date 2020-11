By

Gilles Rocca e Lucrezia Lando hanno instaurato un legame davvero forte a Ballando con le Stelle. Un rapporto che continua anche dopo la fine del programma, dove hanno trionfato con sudore e tenacia battendo i favoriti Paolo Conticini e Elisa Isoardi. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Gilles ha annunciato che presto tornerà a lavorare con la Lando. Un musical, forse Grease che piace ad entrambi, da protagonisti. E con il consenso di Miriam Galanti, la fidanzata di Rocca. In barba ai gossip e alle malelingue, l’attrice non è mai stata gelosa della sintonia che si è instaurata tra il compagno e la ballerina.

“Lucrezia è una grande amica. Ora il mio sogno è fare un musical con lei e Miriam è d’accordo. Io e Lucrezia siamo molto amici. Il nostro percorso è stato costellato di pianti, risate, litigate. Lei è stata molto esigente e la ringrazio per questo”

Nonostante il grande successo ottenuto a Ballando con le Stelle Gilles Rocca resta il ragazzo semplice e umile che è sempre stato. E soprattutto fedele alla fidanzata Miriam Galanti, di cui è innamorato pazzo. I due si amano da dodici anni e convivono a Roma. Nei loro progetti futuri non c’è il matrimonio ma Rocca non ha nascosto il desiderio di voler diventare padre.

“Devo tutto alla mia fidanzata. Ci siamo conosciuti al Centro sperimentale e da allora lei è diventata la mia musa. È lei, infatti, la protagonista di Metamorfosi, il mio piccolo capolavoro”

Chi è Miriam Galanti

Miriam Galanti, 31 anni, è un’attrice e conduttrice tv. Ha recitato molto a teatro e nelle fiction Don Matteo e Che Dio ci aiuti. In questo periodo presenta su Sky Arte Sei in un paese meraviglioso in coppia con Dario Vergassola.

Durante l’esperienza di Gilles Rocca a Ballando con le Stelle è sempre stata un passo indietro. Non ha rilasciato nessuna dichiarazione sull’attore, neppure dopo la vittoria raggiunta con Lucrezia Lando.

Chi è Gilles Rocca

Gilles Rocca, 37 anni, è un attore e regista nonché ex calciatore. È diventato famoso, suo malgrado, a Sanremo 2020 quando, durante la lite tra Bugo e Morgan, è stato inquadrato dietro le quinte. Data la sua avvenenza Gilles è stato subito notato e le sue immagini sono diventate virali sui social network.

Successivamente è stato ospitato più volte da Caterina Balivo a Vieni da me, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia professionale e privata. Rocca si trovava nel backstage dell’Ariston perché stava aiutando il padre che ha una ditta di strumenti musicali.

La carriera di Gilles è però altro: oggi è un attore, regista e modello, ma in passato ha provato a sfondare nel mondo del pallone. Nel 2004 ha partecipato pure a Campioni, il reality show di Italia 1 sul calcio. Dopo quell’esperienza un infortunio si è rivelato fatale e l’aitante romano ha preferito dedicarsi alla recitazione.