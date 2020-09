Gilles Rocca, Ballando con le Stelle: Campioni, Sanremo e origine nome

Tra i belli di Ballando con le Stelle 2020 c’è anche Gilles Rocca. 37 anni, è un attore e regista nonché ex calciatore. È diventato famoso, suo malgrado, nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo quando, durante la lite tra Bugo e Morgan, è stato inquadrato dietro le quinte. Data la sua avvenenza Gilles è stato subito notato e le sue immagini sono diventate virali sui social network. Successivamente è stato ospitato più volte da Caterina Balivo a Vieni da me, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia professionale e privata. Rocca si trovava nel backstage dell’Ariston perché stava aiutando il padre che ha una ditta di strumenti musicali. La carriera di Gilles è però altro: oggi è un attore, regista e modello, ma in passato ha provato a sfondare nel mondo del pallone. Nel 2004 ha partecipato pure a Campioni, il reality show di Italia 1 sul calcio. Dopo quell’esperienza un infortunio si è rivelato fatale e l’aitante romano ha preferito dedicarsi alla recitazione, altra sua grande passione da sempre. Passione che condivide con la fidanzata attrice Miriam Galanti conosciuta ad una scuola di recitazione.

Ballando con le Stelle: dove ha recitato Gilles Rocca

Come raccontato al settimanale Di Più Tv, Gilles Rocca ha preso parte a diverse fiction italiane seppur in ruoli minori. Da Carabinieri a I Cesaroni, da Don Matteo a Le Tre Rose di Eva. Di recente ha lavorato a L’Aquila-Grandi Speranze ed è stato scelto come protagonista del film di Marco Risi Tre tocchi. Negli ultimi anni Rocca ha affiancato alla recitazione la regia. Gilles ha diretto diversi cortometraggi. Tra i tanti va segnalato Metamorfosi che affronta il tema della violenza sulle donne ed è un manifesto di denuncia promosso dal Ministero dell’Interno. Il sogno del concorrente di Ballando con le Stelle è ora quello di trasformarlo in un vero e proprio film.

Origini Gilles Rocca: perché si chiama così

Il nome straniero può trarre in inganno: Gilles Rocca è nato e cresciuto a Roma da genitori italiani. Il padre ha deciso però di chiamarlo così in onore di Gilles Villenueve, il pilota di Formula Uno scomparso nel 1982. Il signor Rocca è da sempre un grande appassionato di automobili.

Gilles Rocca Instagram: profilo hackerato

Pochi giorni prima dell’inizio di Ballando con le Stelle il profilo Instagram di Gilles Rocca è stato hackerato. Il giovane si è rivolto subito alle autorità competenti e ha aperto un nuovo account per raccontare ai fan i retroscena del programma di Rai 1, dove balla con la talentuosa e sensuale Lucrezia Lando.