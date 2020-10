Gilles Rocca nega la storia con Lucrezia Lando: “Amo alla follia Miriam”

By

Nessuna passione segreta tra l’attore e regista e la ballerina di Ballando con le Stelle. L’ex calciatore ha occhi solo per la sua fidanzata, alla quale è legato da ben undici anni.

Gilles Rocca ha finalmente replicato ai gossip nati dietro le quinte di Ballando con le Stelle circa il suo rapporto con Lucrezia Lando. Qualcuno ha spifferato di una passione segreta tra l’allievo e la sua maestra. Inizialmente i diretti interessati hanno preferito non rispondere ma poi Rocca ha scelto di dire basta a certe speculazioni visto che è felicemente fidanzato.

Da undici anni Gilles Rocca è legato all’attrice e conduttrice Miriam Galanti, conosciuta grazie ad un corso di recitazione. Un amore importante, solido, dove non c’è spazio per la gelosia. Al settimanale Nuovo Tv il concorrente di Ballando con le Stelle ha puntualizzato di amare alla follia la fidanzata e di avere con Lucrezia Lando un semplice rapporto d’amicizia.

“Amo alla follia Miriam. Il nostro rapporto è fatto di amore, stima, supporto reciproco e progetti professionali comuni. Mi rendo conto che alcune situazioni di vicinanza fisica e mentale potrebbero darle fastidio, ma Miriam è una donna molto intelligente e sa quale programma sto facendo”

Dunque nessun triangolo amoroso a Ballando con le Stelle 2020: Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono dei semplici concorrenti mentre l’attore e regista è devoto alla fidanzata Miriam Galanti. Del resto quest’ultima aveva ammesso qualche tempo fa di non provare alcuna gelosia nei confronti del compagno, con il quale convive a Roma:

“Gelosa? Non lo do a vedere perché sono orgogliosa, ma sì, ogni tanto mi girano le scatole. Però, non credo che possa cedere al fascino di una ballerina. Almeno spero, mi sembra impossibile”

Chi è Gilles Rocca

Gilles Rocca, 37 anni, è un attore e regista nonché ex calciatore. È diventato famoso, suo malgrado, a Sanremo 2020 quando, durante la lite tra Bugo e Morgan, è stato inquadrato dietro le quinte. Data la sua avvenenza Gilles è stato subito notato e le sue immagini sono diventate virali sui social network.

Successivamente è stato ospitato più volte da Caterina Balivo a Vieni da me, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia professionale e privata. Rocca si trovava nel backstage dell’Ariston perché stava aiutando il padre che ha una ditta di strumenti musicali.

La carriera di Gilles è però altro: oggi è un attore, regista e modello, ma in passato ha provato a sfondare nel mondo del pallone. Nel 2004 ha partecipato pure a Campioni, il reality show di Italia 1 sul calcio. Dopo quell’esperienza un infortunio si è rivelato fatale e l’aitante romano ha preferito dedicarsi alla recitazione.

Chi è Miriam Galanti

Miriam Galanti, 31 anni, è un’attrice e conduttrice tv. Ha recitato molto a teatro e nelle fiction Don Matteo e Che Dio ci aiuti. In questo periodo presenta su Sky Arte Sei in un paese meraviglioso in coppia con Dario Vergassola. Ha conosciuto Gilles Rocca ad un corso di recitazione a Roma.