Gilles Rocca e la fidanzata Miriam Galanti: una lunga storia d’amore

È una lunga storia d’amore, piena di passione, contrasto e determinazione, quella tra Gilles Rocca e Miriam Galanti. Lui è il concorrente di Ballando con le Stelle diventato famoso, suo malgrado, nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo quando, durante la lite tra Bugo e Morgan, è stato inquadrato dietro le quinte. Lei è un’attrice in carriera, vista in tv in Che Dio ci aiuti e Don Matteo. Gilles e Miriam si amano da ben undici anni. Il primo incontro è avvenuto grazie ad una scuola di recitazione. Un colpo di fulmine per entrambi, che sono andati a convivere subito nonostante la giovane età. Una convivenza che dura ancora oggi e che procede a gonfie vele perché Gilles e Miriam hanno grande rispetto l’uno dell’altro e nel loro rapporto non c’è spazio per gelosie o invidie.

Gilles Rocca è fidanzato con l’attrice Miriam Galanti

“Tra noi c’è stato un colpo di fulmine. Passavo tutto il tempo con lui e una mattina sullo specchio del bagno ho trovato scritto col dentifricio: “Vieni a vivere con me?”. Ho risposto: “Sì”, sempre col dentifricio, e dopo nemmeno due mesi che ci conoscevamo siamo andati a convivere. È stata attrazione fisica e passione, ma abbiamo capito subito che tra noi c’era anche una connessione profonda”, ha raccontato Miriam Galanti al settimanale Confidenze. L’attrice ha commentato pure l’avventura di Gilles Rocca a Ballando con le Stelle 2020, dove balla accanto alla sensuale Lucrezia Lando. “Gelosa? Non lo do a vedere perché sono orgogliosa, ma sì, ogni tanto mi girano le scatole. Però, non credo che possa cedere al fascino di una ballerina. Almeno spero, mi sembra impossibile”, ha dichiarato la Galanti.

Gilles Rocca e il rapporto conflittuale con la suocera

Gilles Rocca ha subito instaurato un bel rapporto con il padre di Miriam Galanti, ex guardia giurata morto qualche anno fa per infarto a soli 60 anni. Più complicato, invece, il legame con la suocera. Miriam ha ammesso che Gilles e la madre non si sopportavano. Una situazione non facile per la quale l’attrice, originaria della provincia di Mantova, ha sofferto parecchio. Ma dopo la morte del padre qualcosa è cambiato e Gilles e la suocera hanno saputo trovare un punto d’incontro. Oggi i due vanno d’amore e d’accordo.

Miriam Galanti ha perso la sorella minore Lucrezia

La scomparsa del padre non è l’unico grave lutto nella famiglia di Miriam: durante l’infanzia la Galanti ha perso a causa della leucemia la sorella minore Lucrezia. Miriam ha anche un altro fratello, Manuel, più piccolo di sei anni. Nel curriculum di Miriam Galanti non solo recitazione ma pure conduzione: in questo periodo presenta su Sky Arte Sei in un paese meraviglioso in coppia con Dario Vergassola.