Gilles Rocca pazzo della fidanzata Miriam Galanti: le parole sul matrimonio

L’attore, regista e concorrente di Ballando con le Stelle non ha occhi che per la sua dolce metà

A undici anni dal primo incontro procede a gonfie vele la storia d’amore tra Gilles Rocca e Miriam Galanti. I due attori si sono conosciuti a un corso di recitazione e da allora non si sono più lasciati. Con la partecipazione di Rocca a Ballando con le Stelle si è parlato di un presunto flirt tra il 37enne e la sua insegnante di ballo, Lucrezia Lando, ma Gilles è fedele alla sua compagna.

Al settimanale Nuovo l’ex star del reality show calcistico Campioni ha spiegato:

“Miriam è una donna molto intelligente e ha ben presente il talent a cui sto partecipando, anche se mi rendo conto che determinante circostanze di vicinanza con la mia insegnante, sia fisica sia mentale, potrebbero dar fastidio. Fortunatamente, però, tra noi c’è grande rispetto e la gelosia non è un sentimento che ci appartiene. Logoro i rapporti e a me, invece, piace costruirli”

Gilles Rocca ha svelato i segreti della sua relazione con Miriam Galanti: amore, stima reciproca, fiducia e passione. Quattro ingredienti fondamentali per portare avanti un rapporto lungo e granitico. Gilles ha poi ricordato la prima volta che ha incontrato Miriam Galanti:

“È stato un colpo di fulmine. Ricordo di aver pensato che una ragazza così non me la sarei fatta di sicuro scappare. Mi ha rapito il cuore con la sua bellezza, ma anche grazia e intelligenza, impegno e profondità. Matrimonio? Ci scegliamo ogni giorno da undici anni. Più di così…”

Dunque per il momento non ci sono progetti matrimoniali tra Gilles Rocca e Miriam Galanti, che sono andati a convivere pochi mesi dopo la prima stretta di mano. Del resto il concorrente di Ballando con le Stelle è stato chiaro: con Miriam c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Chi è Gilles Rocca

Gilles Rocca, 37 anni, è un attore e regista nonché ex calciatore. È diventato famoso, suo malgrado, a Sanremo 2020 quando, durante la lite tra Bugo e Morgan, è stato inquadrato dietro le quinte. Data la sua avvenenza Gilles è stato subito notato e le sue immagini sono diventate virali sui social network.

Successivamente è stato ospitato più volte da Caterina Balivo a Vieni da me, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia professionale e privata. Rocca si trovava nel backstage dell’Ariston perché stava aiutando il padre che ha una ditta di strumenti musicali.

La carriera di Gilles è però altro: oggi è un attore, regista e modello, ma in passato ha provato a sfondare nel mondo del pallone. Nel 2004 ha partecipato pure a Campioni, il reality show di Italia 1 sul calcio. Dopo quell’esperienza un infortunio si è rivelato fatale e l’aitante romano ha preferito dedicarsi alla recitazione.

Chi è Miriam Galanti

Miriam Galanti, 31 anni, è un’attrice e conduttrice tv. Ha recitato molto a teatro e nelle fiction Don Matteo e Che Dio ci aiuti. In questo periodo presenta su Sky Arte Sei in un paese meraviglioso in coppia con Dario Vergassola.