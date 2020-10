Non c’è edizione di Ballando con le Stelle senza storie d’amore. E anche quella 2020 rischia di far discutere per via dell’intesa sempre più forte tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando. L’allievo e l’insegnante sono entrati in sintonia fin dalla prima puntata e secondo qualcuno i due avrebbero instaurato un rapporto che va oltre l’ambiente lavorativo.

Stando a quello che scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi Gilles e Lucrezia sarebbero stati travolti da una vera e propria passione dietro le quinte dello show del sabato sera di Rai Uno. Peccato che Rocca sia ufficialmente fidanzato, da tempo, con l’attrice Miriam Galanti.

Quest’ultima ha di recente rilasciato un’intervista al settimanale Confidenze nella quale ribadisce il suo grande amore per il collega e si mostra sicura del loro legame, per niente gelosa della chimica scaturita in pista da ballo tra Gilles e Lucrezia.

Interpellati da Gossipetv né Gilles Rocca né Lucrezia Lando hanno voluto rilasciare dichiarazioni: gatta ci cova? Vogliono capire bene la situazione prima di lasciarsi andare a delle affermazioni importanti? Silenzio stampa pure da parte di Miriam Galanti, che sul suo account Instagram preferisce condividere scatti inerenti la carriera.

La presunta liaison con Gilles Rocca non sarebbe tra l’altro la prima per Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle. Qualche anno fa la sensuale ballerina ha avuto un flirt con Giaro Giarratana, modello italo-olandese che ha partecipato alla trasmissione nel 2018.

Una passione durata giusto il tempo di un’edizione: dopo aver conquistato il terzo posto Giaro è volato a Los Angeles, per alcuni servizi fotografici, mentre Lucrezia è rimasta a Roma, città dove si è trasferita per via del suo lavoro nel mondo della danza.

Chi è Gilles Rocca

Gilles Rocca, 37 anni, è un attore e regista nonché ex calciatore. È diventato famoso, suo malgrado, a Sanremo 2020 quando, durante la lite tra Bugo e Morgan, è stato inquadrato dietro le quinte. Data la sua avvenenza Gilles è stato subito notato e le sue immagini sono diventate virali sui social network.

Successivamente è stato ospitato più volte da Caterina Balivo a Vieni da me, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia professionale e privata. Rocca si trovava nel backstage dell’Ariston perché stava aiutando il padre che ha una ditta di strumenti musicali.

La carriera di Gilles è però altro: oggi è un attore, regista e modello, ma in passato ha provato a sfondare nel mondo del pallone. Nel 2004 ha partecipato pure a Campioni, il reality show di Italia 1 sul calcio. Dopo quell’esperienza un infortunio si è rivelato fatale e l’aitante romano ha preferito dedicarsi alla recitazione.

Chi è Miriam Galanti

Miriam Galanti, 31 anni, è un’attrice e conduttrice tv. Ha recitato molto a teatro e nelle fiction Don Matteo e Che Dio ci aiuti. In questo periodo presenta su Sky Arte Sei in un paese meraviglioso in coppia con Dario Vergassola. Ha conosciuto Gilles Rocca ad un corso di recitazione a Roma.