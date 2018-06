Ballando con le Stelle: Lucrezia Lando e Giaro Giarratana sono stati insieme

Dopo mesi di gossip e indiscrezioni finalmente la verità: Lucrezia Lando e Giaro Giarratana sono stati una coppia a tutti gli effetti durante i mesi a Ballando con le Stelle. Un duo perfetto non solo in scena, come ballerini, ma anche nella vita reale. La ballerina e il modello italo-olandese hanno vissuto una grande e travolgente passione, che li ha resi inseparabili. A rivelarlo è stata la Lando nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. La giovane, che è entrata nel cast del programma di Milly Carlucci da poco, ha svelato la vera natura del rapporto instaurato con Giaro.

Le rivelazioni di Lucrezia Lando su Giaro Giarratana

“Ho vissuto una grande passione con Giaro Giarratana. Una passione basata su un’intesa totale: di cuore, di testa, di pelle, di carne”, ha fatto sapere Lucrezia Lando alla rivista diretta da Sandro Mayer. “Ci siamo scoperti a vicenda, a poco a poco. Prima passando insieme tutta la giornata, anche quando le prove erano finite. Poi passando insieme anche le serate. E, infine, passando insieme le notti”, ha raccontato l’insegnante di Ballando con le Stelle. “Ci bastava sfiorarci con un mano e guardarci negli occhi per dirci tante cose, anche senza parole”, ha assicurato Lucrezia.

Lucrezia e Giaro non si sono più visti dopo Ballando

Lucrezia Lando e Giaro Giarratana si sono però amati alla giornata. Dopo la finale di Ballando con le Stelle – dove si sono classificati al terzo posto – si sono separati. Il modello è volato a Los Angeles per posare per alcuni servizi di moda mentre Lucrezia è rimasta a Roma. “Da allora abbiamo continuato a scriverci a non ci siamo più visti. Mi sarebbe piaciuto seguirlo, ma non potevo: anche io ho il mio lavoro“, ha spiegato la Lando.

Lucrezia Lando rivedrà Giaro Giarratana in Sicilia

La storia tra Lucrezia e Giaro non è del tutto finita: i due si rivedranno a breve in Sicilia. “Voglio capire se siamo due persone che hanno avuto un’avventura destinata a rimanere solo un piacevole ricordo per entrambi o se siamo qualcosa di più: due persone che si amano”, ha detto la Lando.