Gigi D’Alessio positivo al Covid, anche il Capodanno di Rai1 perde pezzi

Il cantante ha annunciato di essere a casa in quarantena e salterà quindi L’Anno che Verrà con Amadeus: come sta

Anche Gigi D’Alessio è positivo al Covid. Ormai sui social è più raro imbattersi in un negativo che in un positivo. Soprattutto con gli eventi di Capodanno in arrivo molti Vip si sottopongono a un tampone per prendere parte ai programmi, scoprendo di essere positivi. Gigi D’Alessio sarà assente al Capodanno di Rai Uno, dove era stato annunciato nei giorni scorsi. L’Anno che Verrà, condotto come sempre da Amadeus, ha cominciato oggi a perdere pezzi come sta succedendo da ieri a quello di Canale 5.

Il Capodanno in Musica di Mediaset ha perso prima Albano, positivo al Covid, e oggi anche Pio e Amedeo, anche loro in quarantena. Stanno cominciando ad arrivare anche i risultati dei tamponi dei cantanti del Capodanno di Rai Uno evidentemente, ma la speranza è che i contagi siano pochissimi. Magari che si fermino a Gigi, per non rinunciare a tutti gli altri previsti nel cast. D’Alessio però non ci sarà nel Capodanno di Amadeus, poco fa sui social ha annunciato di essere a casa con il Covid ma fortunatamente sta bene. Adesso farà la quarantena in attesa del tampone negativo e festeggerà da casa il Capodanno, seguendo L’Anno che Verrà su Rai Uno.

Con un video pubblicato sui social, Gigi D’Alessio ha spiegato come ha scoperto di essere positivo al Covid. Dopo essersi sottoposto a cinque test rapidi, tutti risultati negativi, ha fatto il tampone molecolare e questo ha evidenziato la sua positività, al contrario degli antigenici. Quindi ha aggiunto:

“Ho una carica virale bassissima, evidentemente è perché sono vaccinato. Sto bene fortunatamente, farò la quarantena a casa e aspetterò il nuovo anno”

Gigi D’Alessio è a casa col Covid ma sta bene, questo ha rassicurato tutti. Il cantante è solo l’ennesimo Vip che si aggiunge alla lista dei positivi. E purtroppo ben più lunga è la lista delle persone, anche non Vip, che sono in quarantena al momento. E mentre Gigi si ritiene fortunato perché il vaccino lo sta proteggendo da sintomi gravi del Covid, sui social è divampata un’enorme polemica su Diana Del Bufalo. L’attrice non crede al vaccino, ma ha tentato di giustificarsi tirando in ballo problemi di salute, venendo però inchiodata dai suoi stessi video precedenti.