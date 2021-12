Albano positivo al Covid, salta Capodanno su Canale 5: come sta

Albano ha il Covid e salterà il Capodanno di Canale 5. Lo ha annunciato con un video su Facebook, spiegando anche che le sue condizioni di salute non sono preoccupanti al momento. Albano è vaccinato e si è scagliato contro i no vax dopo aver scoperto di essere positivo. Il cantante ha messo al corrente i suoi fan sulla positività al Coronavirus anche perché sarà assente al Capodanno in musica, dove Federica Panicucci per ora pare condurrà da sola. Albano è molto dispiaciuto per questo appuntamento a cui dovrà rinunciare, ma per fortuna sta bene. Non ha nessun sintomo e sta benissimo, ha precisato, ed era incredulo quando ha scoperto di essere positivo.

Il cantante si è detto un sostenitore della campagna vaccinale e per questo ha affidato al Corriere del Mezzogiorno il suo appello alla vaccinazione. “Non capisco i no vax”, ha affermato. Per lui il Covid è un nemico da combattere e da abbattere, lui non ha intenzione di perdersi d’animo e ha già in programma di partecipare al Capodanno dell’anno prossimo. Per ora dovrà rinunciarci, ha detto, perché “comanda il virus, ma gli ho già preparato il funerale”, ha aggiunto. Quando si negativizzerà ha intenzione di fare festa per tre giorni e tre notti.

Contattato dall’Adnkronos, Albano ha detto di essere l’unico in famiglia positivo al Covid. Loredana Lecciso è negativa e lui, ha ribadito, sta benissimo. Ha fatto tre dosi di vaccino e ha rispettato sempre i protocolli: “Eppure mi sono preso il virus”. Come ha preso il Covid e da chi? Per ora non riesce a darsi una risposta:

“Non ho idea di come possa essermelo preso. Sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni”

Forse sono stati proprio questi spostamenti a esporlo al contagio. Albano ha scoperto di avere il Covid per caso. Ha raccontato di essere totalmente asintomatico e se non avesse fatto un tampone non lo avrebbe mai scoperto. Il tampone è stato necessario invece per partecipare al Capodanno di Canale 5, anche come conduttore accanto alla Panicucci, ma l’esito positivo gli impedirà di salire sul palco del Petruzzelli. “Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco”, ha aggiunto. Grazie alle tre dosi di vaccino Albano sta bene, adesso dovrà affrontare qualche giorno di quarantena e poi tornerà a esibirsi per il suo pubblico come sempre.