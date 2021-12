Selvaggia Lucarelli smaschera e asfalta Diana Del Bufalo: i video

Diana Del Bufalo, attrice e influencer da quasi due milioni di followers su Instagram, continua a far parlare di sé. La 31enne romana ha di recente affermato di non volersi vaccinare contro il Covid-19 in quanto le è stato sconsigliato e perché vuole “fare esperienza”. Queste dichiarazioni hanno di fatto scatenato le polemiche di moltissimi followers e utenti sui social, tanto da fare finire il suo nome nelle prime posizioni della lista delle tendenze Twitter italiane di oggi, 30 dicembre 2021. A mettere carne sul fuoco sulla faccenda è stata adesso Selvaggia Lucarelli. Ecco come ha risposto la battagliera giornalista alle parole della Del Bufalo e perché l’ha smascherata.

Le affermazioni di Diana Del Bufalo sono giunte presto alle orecchie di Selvaggia Lucarelli che, c’era da aspettarselo, ha colto la palla al balzo per continuare la sua crociata contro i veri o presunti “no-vax”, attaccando duramente l’attrice. Quest’ultima, nella mattinata di oggi, ha pubblicato nelle sue storie una riflessione in cui ha attaccato i giornalisti per costruire “titoli acchiappa like” e dicendo che non vuole vaccinarsi in quanto ha “il cuore ballerino per via della genetica familiare”. Per questo motivo, ha continuato, il suo medico di base glielo avrebbe sconsigliato.

La Lucarelli non ha perso tempo e ha ricondiviso il post in questione, sbugiardando l’attrice e attaccandola per la sua diffusione di notizie false. La 47enne ha precisato che, come hanno confermato molti suoi followers che hanno commentato il post, chi ha problemi di cuore può vaccinarsi, eccome. Inoltre, la Lucarelli l’ha criticata anche per aver provato a passare per vittima della situazione:

“Vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix potenzialmente letale, altro che vaccini. Le patologie per cui scatta l’esenzione dal vaccino sono pochissime. Vaccinano (tra gli altri) anche i cardiopatici e i malati oncologici, anzi, li vaccinano pure per primi perché sono pazienti fragili. Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie”.

Selvaggia Lucarelli vs Diana Del Bufalo, duro scontro

Ma non è finita qui. Dopo qualche ora Selvaggia ha rigirato ancora il coltello nella piaga pubblicando alcuni video della Bufalo in cui, con aria scherzosa, fa delle pericolose ulteriori dichiarazioni sfacciatamente no-vax. La 31enne pronuncia infatti questa frase: “Va******o al vaccino, il vaccino non funziona, non è un po’ deludente? Io credo che sia un pò deludente”. Nelle sue stories di Instagram la Lucarelli ha insinuato che, probabilmente, la Del Bufalo non si sia vaccinata perché non crede all’efficacia del vaccino, e non per suoi problemi di salute.

Nel terzo video la romana prende in giro le misure adottate contro i non vaccinati sulle note della celebre canzone “Chega” di Gaia Gozzi. Nel secondo la Del Bufalo spiega che per ora non sta incontrando nessuno in quanto deve fare le prove del suo musical e quindi non può “permettersi di prendere il Covid”.

La Lucarelli le ha risposto per le rime sulla descrizione del post:

“Cara Diana DELLE BUFALE (quasi 3 milioni di follower eh) le bugie hanno le gambe corte. Il Covid invece le ha molto lunghe e corre velocissimo, quindi visto che da secondo video di questa gallery apprendiamo che fai anche prove di musical, musical che si potrà vedere solo con super green pass e mascherina ffp2, vatti a vaccinare anche tu. Per rispetto al pubblico. Grazie”.

La 47enne ha invitato la 31enne a vaccinarsi in quanto chi andrà a teatro a vedere il musical che la vede protagonista, Sette Spose per Sette Fratelli, che debutterà a gennaio, sarà obbligato a presentare il green pass da vaccino, come da ultime misure. Resta da vedere se l’attrice replicherà agli attacchi della Lucarelli scatenando un botta e risposta o deciderà di non continuare il dibattito.