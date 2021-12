Diana del Bufalo: polemiche per le sue dichiarazioni no vax. Cosa ha detto

Diana del Bufalo è riuscita a scatenare, nelle scorse ore, un nuovo polverone social. La ex concorrente di Amici e oggi affermata attrice ha infatti osato esprimere un’opinione negativa nei confronti dei vaccini anti Covid-19. A segnalarlo è il giornalista Domenico Marocchi, volto di punta di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ma che cos’ha detto esattamente Diana del Bufalo per aver fatto imbestialire il “popolo del web”?

Impegnata in una diretta Instagram a poche ore da Capodanno, Diana del Bufalo ha tenuto ad esprimere i suoi dubbi nel confronto dell’unico strumento che oggi abbiamo per combattere contro la pandemia. A quanto pare, l’attrice avrebbe dichiarato che lei non si vaccinerà perché le è stato sconsigliato, perché si fida del suo istinto e vuole fare esperienza. Qui sotto il tweet che ha riportato per filo e per segno quanto detto ieri dalla Del Bufalo.

Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e "vuol fare esperienza".

Dove, in terapia intensiva?

Pessima.

(come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?) — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

L’attrice a questo punto si è ritrovata addosso i commenti imbestialiti dei suoi follower, che l’hanno pesantemente attaccata per queste dichiarazioni. “Ma perchè, lo sto evitando, cosa volete sapere, ditemi? Perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?” ha aggiunto la Del Bufalo, cercando di mettere una pezza ad una situazione già di per sé complicata.

Era ovvio che, nella situazione ancora molto tesa che stiamo vivendo a causa di una nuova fiammata di casi Covid, certe frasi dell’attrice avrebbero creato parecchi malumori. Ad onor del vero, Diana del Bufalo si è fatta conoscere anche e soprattutto per il suo stile e approccio dissacrante. Può dunque essere che certe parole le abbia pronunciate come semplice boutade, quasi a voler interpretare un personaggio. Va comunque detto che, visto il periodo storico, non è in ogni caso consigliabile fare ironia su un tema così importante.

Alla luce di queste frasi, il nome di Diana del Bufalo è finito dritto nei trending topic italiani, con decine di commenti al vetriolo da parte degli utenti. Tutto questo, tra l’altro, nel pieno della fase promozionale del film 7 Donne e un mistero, proprio in questi giorni al cinema. Arriveranno delle scuse ufficiali?

Aggiornamento: Diana del Bufalo ha appena risposto alle polemiche via Instagram Stories, spiegando il motivo per cui ancora non è vaccinata.