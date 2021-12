Pio e Amedeo positivi, Capodanno Canale 5 da incubo: cosa succede ora

Un Capodanno disastroso su Canale 5 a causa del Covid-19. Arrivati a questo punto non c’è altro modo per descriverlo. L’ultimo giorno di questo 2021 così complesso si chiuderà sulla rete di punta Mediaset con un programma letteralmente martoriato dal tanto temuto virus. E la conduttrice Federica Panicucci e il suo team di autori si ritrovano così costretti a delle soluzioni dell’ultimo minuto. L’ultima brutta sorpresa, da questo punto di vista, è giunta qualche ora fa da parte di Pio e Amedeo.

Anche il duo di comici pugliesi avrebbe dovuto presenziare al Capodanno in Musica di Canale 5, in diretta fino a tarda notte dal Teatro Petruzzelli di Bari (inizialmente avrebbe dovuto svolgersi in piazza Libertà, ma anche qui la situazione è cambiata cause regole Covid). Eppure, una manciata di ore fa, è giunta la doccia fredda. In base a quanto riportano diverse testate locali, Amedeo Grieco sarebbe risultato positivo al tampone e subito entrato in isolamento. Sul fronte Mediaset, in ogni caso, non ci sono conferme legate alla sua positività. L’azienda ha infatti ufficializzato i presenti in scaletta, senza fare riferimento a Pio e Amedeo. Non sappiamo, fra l’altro, se anche il collega Pio D’Antini sia risultato positivo o se sia semplicemente in quarantena preventiva.

E, come se non bastasse, neanche Albano Carrisi sarà presente alla manifestazione. Giusto ieri, il cantante è stato costretto a dare forfait al Capodanno di Canale 5 dopo aver scoperto di essere positivo. L’artista di Cellino San Marco, per fortuna, sta bene anche grazie alle tre dosi di vaccino ricevute.

Questa la lista degli artisti confermati fino ad ora all’evento di Canale 5: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, the Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade.

Lo show, per la regia di Luigi Antonini, verrà trasmesso in onda in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21. Certo, sempre che i programmi non cambino ulteriormente. A questo punto, ci possiamo davvero aspettare di tutto. Staremo a vedere come verrà modificata la scaletta per risolvere questo secondo, grosso grattacapo.