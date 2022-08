Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, il video che rivela l’attuale rapporto

Nessun litigio tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo o si sono riappacificati? In realtà, non si sa. Ma un video su Facebook rivela qual è il loro attuale rapporto: sereno e felice. A condividerlo su Instagram è il cantautore di Nu Jeans e Na Maglietta, nel quale si trova insieme al suo collega e amico in un momento tranquillo, tra risate e tanta complicità. Nel filmato si trovano seduti su un divano con dei fogli in mano, mentre scelgono quali brani canteranno in tre città tedesche. Infatti, i due cantanti napoletani si recheranno in Germania per un tour. In questo modo, allontanano tutte le voci che li vedevano ormai distanti.

D’Alessio e D’Angelo sono più uniti che mai. “Stiamo decidendo la scaletta di ‘Figli di un re minore’, 60 canzoni per ogni data. Mi raccomando non mancate”, rivelano i due famosi cantautori napoletani. Scendendo nel dettaglio, si esibiranno insieme il 14 settembre a Zurigo, il 16 a Stuttgart, il 17 a Liège e il 19 a Düsseldorf. “Per il momento sono 60 canzoni, pensate un po’. Trenta ciascuno eh”, afferma Gigi per spiegare a chi sta guardando il video cosa stanno preparando per il nuovo tour in coppia.

Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo avevano litigato? Il gossip

In realtà, nessuno dei due cantautori di Napoli aveva confermato le voci di rottura. Il gossip è nato la scorsa estate, quando Chi di Alfonso Signorini ha raccontato che il rapporto tra loro si era incrinato. Pare che la lite sia stata causata dall’idea di D’Angelo di presentare Livio Cori a D’Alessio per una collaborazione professionale. Il giovane rapper, si sa, è l’attuale fidanzato di Anna Tatangelo, storica ex compagna di Gigi.

Questa indiscrezione non è stata mai commentata dai due diretti interessati. Chissà se i due idoli napoletani chiariranno mai la questione ai più curiosi. Intanto, i fan più affezionati sono entusiasti di rivederli di nuovo così complici e sorridenti insieme. Una valanga di commenti da parte del pubblico, che riserva complimenti a entrambi.

Lo scorso mese di gennaio, Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta. La sua attuale compagna Denise Esposito ha dato alla luce Francesco. Solo qualche giorno fa, il cantante napoletano ha condiviso la prima foto di coppia con la madre del suo quinto figlio.