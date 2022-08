Gigi D’Alessio, prima foto con la fidanzata Denise: che dedica!

Gigi D’Alessio innamorato pazzo. Dopo aver tenuto a lungo segreta la sua relazione con Denise Esposito l’artista partenopeo ha deciso di non nascondersi più. Complice un viaggio a Mykonos, dove terrà a breve un concerto, il 55enne ha condiviso su Instagram uno scatto in cui bacia la sua dolce metà, che l’ha seguito insieme al figlio Francesco, nato lo scorso gennaio.

“Io, tu e a luna”, ha scritto Gigi D’Alessio sul suo profilo social a corredo della romantica foto con Denise Esposito. Uno scatto che ha subito fatto il pieno di like e commenti da fan famosi e non. A lasciare un cuoricino alla nuova coppia colleghi quali Ivan Granatino, Bianca Atzei, Clementino.

Qualche utente ha tirato in ballo Anna Tatangelo, storica ex compagna di Gigi D’Alessio. Ma quella relazione è morta e sepolta: entrambi sono andati avanti. Lei con il giovane collega Livio Cori, lui con la già citata Denise, con la quale ha subito messo famiglia nel giro di pochi mesi.

In una intervista di qualche tempo fa Gigi D’Alessio si è detto contento della sua nuova vita con la Esposito che, nonostante la giovane età, non ha alcuna voglia di apparire. Denise non è interessata al mondo dello spettacolo e pure sui social network i suoi post e video sono piuttosto sporadici.

Chi è Denise Esposito

29 anni, Denise Esposito è nata e cresciuta a Napoli. Bionda, occhi celesti, labbra carnose, nasino all’insù e un fisico da modella, è sempre stata una grande fan di Gigi D’Alessio. Denise non fa parte del mondo dello spettacolo: studia Giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare un avvocato.

Sogno messo al momento in stand by per dedicarsi al piccolo Francesco nato a gennaio 2022. Per D’Alessio si tratta del quinto figlio dopo: Claudio, Ilaria, Luca (più noto come LDA), avuti dall’ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, frutto del lungo rapporto con Anna Tatangelo.

Denise viene da una famiglia tradizionale e solida: il padre, Salvatore, è generale di Brigata con importanti incarichi. La giovane ha un fratello, più grande di tre anni, al quale è molto legata. Il primo incontro tra Gigi e Denise è avvenuto nell’estate 2020, durante uno spettacolo a Capri. Un colpo di fulmine, un’intesa fisica e mentale, che ha fatto scoccare la scintilla. Subito sono avvenute le prime presentazioni in famiglia.