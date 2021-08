Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, frizioni: c’entra il fidanzato della Tatangelo

Si sarebbero incrinati i rapporti tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, due napoletani ‘doc’ e amici di vecchia data. A innescare i malumori ci sarebbe stata una presentazione ‘di troppo’. A riferire il fatto, non confermato dai diretti interessati, è il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica ‘Chicche di Gossip’, scrive che le frizioni sono esplose nel momento in cui l’attore ha presentato al musicista Livio Cori, per eventuali collaborazioni artistiche. E cosa ci sarebbe stato di male? Che Cori, sempre come ha informato di recente Chi Magazine, attualmente è legato sentimentalmente ad Anna Tatangelo, ex di Gigi.

Dopo la fine della relazione, sia D’Alessio sia ‘Lady Tata’ sono stati più volte braccati dal gossip, nonostante abbiano provato in ogni modo a eclissarsi e a non farsi raggiungere dagli spifferi ‘rosa’. Spifferi che hanno raccontato che la cantante si è appunto fidanzata con Cori.

Intervistata di recente a Belve (programma televisivo in onda su Rai Due), la Tatangelo, a domanda diretta della giornalista Francesca Fagnani sulla sua situazione sentimentale, ha risposto elusivamente. Però non ha smentito che ci sia un lui nella sua vita privata. Una sorta di conferma, insomma.

Per quel che invece riguarda D’Alessio, 54 anni, Chi Magazine, la scorsa settimana, ha sganciato la bomba. In particolare, la rivista ha affermato che il cantante diventerà di nuovo padre a breve. La sua attuale fidanzata Denise, 26 anni (la love story non è mai stata confermata ufficialmente dalla coppia), sarebbe incinta. I due non hanno smentito la notizia. Se lo scoop si rivelasse veritiero, D’Alessio diventerebbe padre per la quinta volta.

Altro retroscena della vicenda è quello che vuole Anna Tatangelo alquanto infastidita dalla notizia relativa alla paternità del suo ex. La cantante non si aspettava che il suo ex compagno ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto.

Gigi D’Alessio e Denise aspetterebbero un maschietto

Il settimanale Diva e Donna, inoltre, ha reso noto che il nascituro atteso da Gigi e Denise dovrebbe essere chiamato Francesco, che dovrebbe venire accolto tra ottobre e novembre.