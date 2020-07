Gigi D’Alessio come Anna Tatangelo: canzoni e Napoli li tengono uniti

Le strade dell’amore si sono divise, non quelle della musica: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo – strano ma vero – hanno deciso di lanciare due tormentoni estivi che hanno tanto in comune. Lei è stata la prima a farlo, decidendo di dare una nuova immagine di sé: ha persino cancellato tutte le sue foto di Instagram, proprio per mostrare a tutti un’inedita Tatangelo; Gigi, invece, ha fatto un annuncio importante per i suoi fan quest’oggi, inserendosi anche lui – assieme a un rapper di talento – nel mondo delle hit dell’estate. Chi ha copiato chi? Nessuno ha copiato nessuno! Si è tratta solo di una coincidenza… che ha fatto tanto rumore. Proprio nel momento in cui Anna Tatangelo sforna un brano tutto nuovo e si frequenta con un altro uomo, Gigi D’Alessio ha annunciato l’uscita del suo tormentone assieme a Clementino… lui però resta single. Dopo la storia con la cantante (caratterizzata da non pochi tira-e-molla), vuole dedicare del tempo solo a sé stesso e alla sua musica. E pare proprio che sia cominciato un periodo di preziose collaborazioni.

Gossip Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la musica li unisce, coincidenze che fanno rumore

Il nuovo periodo musicale di Anna Tatangelo è iniziato con un drastico cambio di look che non è passato inosservato. Per Gigi, invece, nessun stravolgimento di capigliatura (…) né di abbigliamento, ma un tormentone estivo che farà ballare tutti, visto che ha deciso di realizzarlo con Clementino. Napoletano come lui, napoletano come Geolier, il trapper che ha dato vita con la Tatangelo al brano Guapo. In questa canzone, la Tatangelo canta in napoletano e anche Gigi e Clementino nel loro inedito lo fanno. Aggiungendoci qualche frase in spagnolo, che d’estate non guasta mai (il cantautore, comunque, le mette spesso nei suoi brani). Il titolo anticipa bene tutto questo: Come suena el corazon.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo oggi: cos’è successo ai due ex?

Tante coincidenze che non possono passare inosservate. Tante attese di quel “cuoricino” che non è arrivato… Gigi D’Alessio non ha messo alcun cuore alle presentazioni del pezzo Guapo sul profilo Instagram di Anna Tatangelo; quest’ultima ha fatto lo stesso. Non apprezzeranno il lavoro che hanno fatto o preferiscono farsi i complimenti in privato (se ancora si sentono…). Lei, al momento, è impegnatissima non solo a pubblicizzare il suo tormentone Guapo, ma anche a passare molto tempo col suo nuovo fidanzato!