Gigi D’Alessio a Sanremo 2025? L’ipotesi di una veste inedita

Dalla domenica post finale di Sanremo 2024 non si parla d’altro: chi prenderà le redini del Festival dopo Amadeus? Nessuno sembra farsi avanti dopo 5 anni di successi ma Il Fatto Quotidiano lancia la bomba: Gigi D’Alessio potrebbe essere il Direttore Artistico della settantacinquesima edizione.

Ogni giorno ci svegliamo e scopriamo che un conduttore di punta Rai ha rifiutato la conduzione del Festival di Sanremo. Dopo che Antonella Clerici ha declinato l’offerta con un’intervista al settimanale Chi e dopo il no di Carlo Conti – raccontato da Fiorello a Viva Rai2 – il cerchio dei papabili direttori artistici si restringe.

Andrea Conti de Il Fatto Quotidiano ha allora cercato di fare chiarezza tra rumor e voci di corridoio. Tra i più chiacchierati ci sarebbero i volti Rai Alessandro Cattelan e Milly Carlucci, che darebbero alla kermesse due impronte diverse, ma di certo inedite. C’è poi l’opzione Bonolis, il cui contratto con Mediaset è in scadenza.

Tra i papabili spunta però un nuovo nome, quello di Gigi D’Alessio. L’artista napoletano è sicuramente molto competente in materia musicale e inoltre in passato ha condotto vari speciali sia per Rai che per Mediaset.

Cantautore e musicista, Gigi D’Alessio sarebbe un direttore artistico all’altezza del post-Amadeus e continuerebbe il percorso iniziato da Friends and Partners con Claudio Baglioni nel 2018. Il cantante però – a quanto apprende Il Fatto Quotidiano – accetterebbe la proposta solo se gli venisse affidata anche la conduzione del Festival, aspetto del quale i vertici Rai non sarebbero convinti.

Chi sono gli altri papabili direttori artistici

L’artista – emblema della napoletanità nel mondo – si aggiunge allora alla lista conduttori di punta della nostra televisione, tutti papabili sostituti di Amadeus. Ma chi sono?

Il nome di Alessandro Cattelan riecheggia da anni sui social (e recentemente anche Viale Mazzini), ma i vertici vogliono prima metterlo alla prova con una prima serata su Rai2 a maggio. In più in Rai non sembrano essere propensi ad affidargli la conduzione in solitaria.

Anche Milly Carlucci potrebbe essere il volto a timone di Sanremo 2025 ed è un traguardo che meriterebbe. Nonostante questo, la conduttrice sembra trovarsi a suo agio nell’Auditorium del Foro Italico e non sarebbe sua intenzione dedicarsi a un’impresa ardua come quella del Festival.

C’è poi l’opzione Paolo Bonolis, che sembrerebbe essere l’unico a mantenere le porte aperte a una possibile direzione artistica del Festival. Durante lo speciale Rai La Tv Fa 70 infatti, alla battuta del conduttore Massimo Giletti sulla possibile partecipazione in gara di Antonella Clerici alla prossima edizione di Sanremo ha commentato:

Se dovesse mai capitare che lo facessi io lei sarebbe l’unica partecipante

Bonolis sembra quindi tenere in considerazione la scelta di prendere le redini del Festival, anche se a fermarlo sarebbe l’ex moglie Sonia Bruganelli.

Certo, forse è ancora presto per decidere e questi nomi sono – almeno per il momento – solo rumors. E’ però anche vero che dopo i 5 anni di direzione artistica di Amadeus il Festival di Sanremo ha rivoluzionato se stesso e tutta l’industria musicale italiana, e per trovare un degno sostituto bisogna muoversi per tempo.