Sanremo 2025, largo a Bonolis: lo zampino lo mette la Bruganelli

È ormai risaputo come Amadeus, giunto alla quinta edizione consecutiva del Festival di Sanremo come conduttore e direttore artistico, è pronto a mettere un punto alla sua esperienza al timone della kermesse musicale. Quello di febbraio 2024, come detto da lui stesso, sarà il suo ultimo Festival, almeno per il momento. Nonostante siano ancora poche le informazioni sul prossimo Sanremo, c’è già chi parla dell’edizione 2025, nonché la prima senza Amadeus al timone. Una domanda, non a caso, sorge spontanea: chi prenderà il posto del noto showman?

Sanremo 2025: Paolo Bonolis conduttore?

A sganciare un primo indizio è stato Fiorello nella puntata di Viva Rai 2 del 7 novembre. Il conduttore siciliano ha infatti svelato un presunto scenario interessante relativo al futuro della kermesse musicale: “Nel 2025 hanno chiesto nuovamente ad Amadeus di essere direttore artistico, ma da quello che so le idee sono altre. Non sarà un personaggio Rai. Non viene da Rai1, Rai2, Rai3, da Rete4, o da Italia Uno“. In seguito è stato Fabrizio Biggio ad aggiungere carne al fuoco: “Non hai detto Canale 5!“. Fiorello ha infine concluso: “Signori non ho detto niente, ma chi ha orecchie per intendere, intenda“.

È Dagospia a risolvere l’indovinello di Fiorello e a fare il nome del presunto futuro conduttore di Sanremo: si tratta di Paolo Bonolis. Il noto conduttore Mediaset sarebbe “stufo dei programmini trash del Biscione“, mentre a volerlo a tutti i costi sarebbe il direttore generale Rai Giampaolo Rossi. Il gancio dell’operazione sarebbe la stima del dg per Sonia Bruganelli, nonché ex moglie di Bonolis. Sembra che Rossi e Bruganelli siano legati da due amici comuni, che avrebbero favorito diversi incontri nei mesi scorsi.

Sanremo 2025: altre ipotesi per il dopo Amadeus

Pare, inoltre, che Fiorello nutra alcuni dubbi sulla tenuta del no dell’amico Amadeus per il 2025. LaPresse ha fatto sapere che i vertici Rai vorrebbero convincere il re dell’access prime time. Mentre a Viale Mazzini frenano, il giornalista Luca Dondoni ha messo sul piatto il nome di Laura Pausini come possibile successore di Amadeus. Non mancano, inoltre, ipotesi sul possibile ritorno di Carlo Conti o di Antonella Clerici, così come c’è chi ipotizza un Festival timonato da Milly Carlucci.

Al momento, quella riportata da Dagospia è un’indiscrezione da prendere con le pinze. Sanremo 2025 è ancora molto lontano e tante sono le carte in tavola che potrebbero cambiare. Prima, infatti, ci saranno situazioni di non poca importanza, come un consiglio d’amministrazione da rinnovare e un amministratore delegato da nominare, o confermare. Manca ancora molto, in sostanza, a Sanremo 2025. Non resta che attendere, al momento, il prossimo Festival, in partenza martedì 6 febbraio 2024. Solo nei mesi a venire si capirà se le indiscrezioni troveranno o meno conferma e non sono da escludere dei colpi di scena.