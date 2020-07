Gianmarco Onestini, ancora guerra con Ivana Icardi: “Al Gf mai successo”

Tra Gianmarco Onestini e Ivana Icardi è ancora guerra aperta. Il terreno di scontro però non è più uno dei salotti di Barbara d’Urso, come è successo dopo l’edizione del Grande Fratello a cui hanno partecipato insieme. Adesso Gianmarco e Ivana si fanno guerra in Spagna. Il fratello di Luca Onestini ha partecipato al Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello, lo scorso autunno. Quando era nella Casa Ivana ha iniziato a parlare di lui nelle televisioni spagnole, presentandosi come la sua ex fidanzata. In realtà, però, sappiamo che tra i due non c’è stata una relazione perché quando Ivana è rientrata nella Casa per confessare il suo interesse Gianmarco l’ha respinta parlando solo di amicizia. Ovviamente Ivana in Spagna ha raccontato la sua versione dei fatti su come siano andate le cose tra lei e Gianmarco al Grande Fratello in Italia e anche dopo. Una versione che non combacia con quella di Gianmarco, così tra i due si è innescata una guerra che ancora non accenna a fermarsi.

Anche Luca Onestini si era scagliato contro Ivana, ma la sorella di Mauro Icardi non se ne è stata a guardare e ha attaccato duramente i fratelli Onestini. Oggi siamo qui a scrivere l’ennesimo atto di questa storia, perché Gianmarco ha attaccato Ivana attraverso Mtmad parlando anche della sua storia con Hugo, ex di Adara Molinero (con cui c’è stato un flirt). Come si legge su Isa e Chia, Onestini ha prima replicato a Ivana sull’essersi presentata alle tv spagnole come sua ex. “È arrivata in Spagna mentendo, dicendo un sacco di bugie su di me, come il fatto che nel Gf 16 in Italia avessi tentato di flirtare con lei, cosa mai successa”, ha detto Onestini. Poi ha raccontato che nella Casa Ivana gli ha confessato che le piaceva ma lui l’ha sempre vista come un’amica. E ha aggiunto: “Ha inventato un sacco di cose, poi vado in Spagna e devo pure incontrarla”.

Poi ha parlato della relazione nata tra Ivana e Hugo, dicendo che in realtà non gli interessa ma comunque non bisogna credere che siano felici. Secondo Gianmarco, infatti, la coppia sarebbe interessata solo al business che ruota intorno a loro: interviste e ospitate. Ha anche replicato a Hugo, che lo aveva criticato e insultato durante il Gran Hermano. A lui ha voluto far sapere che ha fatto di peggio a Supervivientes, tornando a casa senza aver conquistato l’affetto del pubblico perché avrebbe finto.