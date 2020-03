Gianmarco Onestini dopo tradimento Adara: “Sto male, in viaggio da ieri”

Gianmarco Onestini e Adara, è finita per sempre? Lei nega, lui non cede

Gianmarco Onestini non perdona Adara. Tra i due sembra essere definitivamente finita e a nulla stanno servendo i tentativi di lei di salvare il rapporto. Gianmarco e Adara si sono conosciuti durante il Gran Hermano Vip, l’edizione spagnola del Gf Vip, e tra loro è nata una storia molto travagliata. Adara infatti era impegnata, ma nella Casa era nato un forte sentimento con Gianmarco. Alla fine tra i due ha trionfato l’amore e si sono messi insieme. Tutto sembrava filare liscio, Gianmarco è anche rimasto a vivere in Spagna per stare vicino ad Adara, ma ieri è arrivata la notizia della rottura a causa di un tradimento. Gianmarco ha scoperto dei messaggi sul telefono di Adara e ha chiuso con lei.

Gianmarco Onestini tradito da Adara: presto la versione dei fatti di lei

Dopo un po’ la gieffina ha detto di non poter parlare per ora: “Lunedì si vedrà tutto visto che ho un accordo professionale con Mtmad (da prima che succedesse qualcosa) e non posso romperlo. Sono totalmente distrutta, è ingiusto ciò che sta succedendo, amo con tutta la mia anima Gianmarco”. Onestini junior dopo questo tweet ha però replicato, postando uno screen delle parole di Adara e scrivendo la sua versione. Gianmarco aveva scritto di ave visto con i suoi occhi i messaggi che sono arrivati ad Adara da parte di un altro uomo. “Ora hai bisogno di fingere di essere triste? Fatti consolare da questo ragazzino”, ha così concluso Gianmarco, ipotizzando che Adara stia recitando un copione in pratica. In altre stories, Gianmarco ha detto di voler tornare a casa dalla sua famiglia, in Italia, perché sono gli unici che tengono davvero a lui, ha scritto.

Gianmarco Onestini dopo Adara: “Sto male, letto messaggi coi miei occhi”

Stamattina è arrivato un nuovo sfogo: “Sto male. sfortunatamente la mia fiducia e il mio amore sono stati traditi ancora una volta. Ho letto i messaggi con i miei occhi dal suo cellulare insieme a lei, dove ha flirtato con un altro ragazzo e lo ha persino invitato a casa sua quando non ero lì. Peccato, tradito dalla persona a cui avevo dato il mio cuore”. Gianmarco ha poi detto di essere in viaggio e di non sapere quando arriverà a destinazione: “Inoltre, sono solo, sto viaggiando da ieri e non so ancora quando arriverò. Ho paura del coronavirus. È un momento molto difficile per me, spero che finisca presto. Oggi più che mai ho bisogno del vostro affetto”.