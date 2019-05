Gianmarco e Erica, i due ancora pericolosamente vicini: addio Gaetano?

Diretta Grande Fratello 2019, Erica e Gianmarco sempre più vicini: cosa succederà tra i due?

Erica e Gianmarco del Grande Fratello sono sempre più vicini. Tra i due c’è una bella intensa, è innegabile, ma comunque Erica Piamonte non ha superato il limite della loro amicizia, soprattutto dopo quello che ha costruito con Gaetano Arena. Quest’ultimo la aspetterà dopo che terminerà anche il suo percorso all’interno della Casa? Con quest’edizione del Gf abbiamo capito che tutto è possibile. Aspettiamoci qualsiasi cosa. Anche che Gianmarco Onestini – molto ma molto presto – possa confessare ciò che prova veramente per la ragazza. Non è la prima volta che la provoca e non sarà nemmeno l’ultima. Cosa ne pensa Gaetano della loro vicinanza? Interverrà durante la prossima diretta?

Gf news, la vicinanza a Gianmarco e le parole di Erica sull’ex fidanzato

Si sono provocati mentre facevano la pizza e adesso durante un massaggio. Erica ha spalmato dell’olio sulla schiena del ragazzo tutto muscoli, che le ha detto: “Ti diverti, eh? Fammi un bel massaggio, sto proprio male”. Sono sempre più vicini e questo non sembra assolutamente dispiacere a Erica Piamonte, che cerca spesso nella Casa del Grande Fratello il suo “amico”. Nelle ultime ore, Erica ha anche fatto una confessione sconcertante su un suo ex fidanzato: “Sai quante tragedie ho vissuto? Non ne voglio più, quindi evito. Lui mi aveva visto a cena con uno e mi ha fatto di tutto. Io non gli ho mai fatto ripicche davanti ai suoi occhi perché io non sono vendicativa. Ma che c’era di sano in lui? Niente!”.

Anticipazioni Grande Fratello 27 maggio

Conosciamo le anticipazioni del Gf di lunedì 27 maggio 2019 e certamente si parlerà in diretta di Gianmarco ed Erica. Un’amicizia sempre più speciale o si può parlare di una forte attrazione (e non solo fisica)? La ragazza potrebbe parlare anche del suo ex, come ha fatto quest’oggi: “Io per quattro anni non ho mai messo foto mie con qualcun altro. Mai! Lui in continuazione. Dopo quattro anni durante i quali lui faceva i suoi porci comodi, ha fatto schifezze con le altre, ho deciso di rifarmi la mia vita e tu vieni a sputarmi addosso nel locale in cui lavoro!”. Si discuterà anche delle ultime parole dette da Michael Terlizzi contro Francesca De Andrè.