Michael Terlizzi contro Francesca: “Hai problemi? Vai fuori e non rompere”

Grande Fratello news, Michael Terlizzi attacca Francesca De Andrè

Michael Terlizzi è arrivato al limite. Non sopporta più Francesca De André! Anche quando si impegna a ricucire un rapporto con lei, la ragazza lo tratta in malo modo, sputandogli addosso frasi al veleno. Michael ha sempre dimostrato tutta la sua gentilezza, ma non è più disposto a ricevere questo tipo di trattamento da parte di Francesca. Senza motivo, per giunta. Francesca ha detto più volte a Michael che dovrebbe svegliarsi, senza considerare i suoi difetti: punta sempre il dito contro gli altri ma, fino a questo momento, non ha mai fatto auto-critica. Arriverà il momento all’interno della Casa del Grande Fratello? Michael ha cercato di avere un dialogo pacifico, ma la De André non riesce mai a dare un freno al suo nervosismo. E scoppiano puntualmente litigate esagerate.

Diretta Grande Fratello, Francesca risponde in malo modo a Michael (senza motivo!)

Al Gf 16, Michael ha spiegato cos’è successo questa volta: “Le stavo portando un pezzo di pizza come faccio con tutti e lei mi fa: ‘Tanto è una scusa e ti rimangi tutto. Ti ho visito farlo altre volte’. Ma oh! Che nervi. Devo pure stare zitto perché non posso esternare. Poi accumulo e… Ti giuro, io non ho mai fatto una cosa del genere. Io l’ho fatto perché mi faceva piacere”. È vero che Francesca De André non ha passato un periodo facilissimo (e oggi c’è stata una nuova confessione sul fidanzato), ma questo non significa che se la deve prendere con chiunque le capiti a tiro! Si parlerà di questo nella puntata di domani del Grande Fratello, ma anche del rapporto di Francesca e Gennaro.

La confessione di Michael Terlizzi su Francesca De André

Michael non riesce più a tollerare le sparate di Francesca De André: “Ieri notte a Gianmarco ha detto che io ho preso quattro brioche per mangiarmele io, quando invece gliele stavo portando ai miei amici che me le avevano chieste. Non posso andare a discutere perché dice porcherie! Hai dei problemi? Vai fuori e non rompere il c…o a me! Ho capito che lei è fatta così, però con questa scusa le facciamo passare tutto”.