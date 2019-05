Grande Fratello, domani confronto decisivo Francesca-Gennaro

By

Anticipazioni Grande Fratello del 27 maggio 2019: ecco cosa succederà durante la prossima diretta del lunedì

Domani lunedì 27 maggio 2019, ci sarà un confronto decisivo fra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio al Grande Fratello 2019. Hanno trascorso un periodo tribolante, durante il quale è stato messo a rischio il loro rapporto: l’ultimo litigio ha ferito molto Gennaro, che non si sarebbe mai aspettato di ascoltare certe parole da parte della sua “amica”. Sono volati stracci, Francesca ha perso la pazienza e si è lasciata andare a confessioni che hanno fatto subito il giro del Web (alcune anche su Martina Nasoni). Questa reazione esagerata della ragazza è scaturita da quello che le era successo recentemente: ha dovuto ingoiare diversi rospi, come la decisione presa dal suo fidanzato sulla loro relazione.

Gennaro e Francesca si piacciono e non lo ammettano? Confronto decisivo nella nuova puntata del Gf 16

Dopo essersi attaccati reciprocamente, Francesca e Gennaro del Gf si sono riavvicinati: Vladimir Luxuria ha dato dei consigli al ragazzo tutto muscoli, che ha saputo mettere subito in pratica e infatti li ha beccati mano nella mano. Sta nascendo del tenero? Barbara d’Urso parlerà di questo speciale legame domani al Gf 16 e vorrà solo tutta la verità. Alla fine non si possono più definire dei semplici amici.

Grande Fratello ultime notizie: il primo finalista e l’eliminato della puntata di lunedì 27 maggio

Stando alle anticipazioni del Grande Fratello, scopriremo anche il primo finalista. Non è ancora chiaro il meccanismo, ma sicuramente potrebbe andare avanti un personaggio molto amato dal pubblico, come Serena Rutelli, che però dovrà affrontare nuovamente il televoto (è stata “nominata” assieme a Martina Nasoni e Michael Terlizzi). Ultimamente ha fatto chiacchierare per le parole sul fratello ritrovato. Si rivedranno all’interna della Casa o ci sarà un incontro solo a esperienza ultimata?